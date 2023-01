Carnaval de Villarrobledo: Uno de los más largos de España declarado de Interés Turístico Nacional

Castilla-La Mancha es un rincón de España que alberga las mejores celebraciones. De sobra conocidas son las grandes fiestas que se llevan a cabo, por ejemplo, en verano. Convirtiéndose así en un auténtico imán de turismo tanto para los más mayores como los más pequeños. Las fiestas de Villanueva de Alcardete son un ejemplo de ello. Este pueblo de Toledo lleva a cabo celebraciones que se han convertido en fiestas de Interés Turístico Regional.

Si seguimos viajando por el mapa central del territorio Español y nos trasladamos a la provincia de Albacete, descubriremos un municipio llamado Villarrobledo. De un total de 25.000 habitantes y con una gran extensión en el mapa. Este rincón manchego, destaca por sus tradiciones y su cultura gastronómica arraigada al vino y a los quesos. Pero no es solo eso, hay muchos más. Y es que en esta localidad albaceteña podemos encontrar uno de los mejores carnavales de España. Este año 2023 se llevarán a cabo la semana del 16 de febrero hasta el 26 de ese mismo mes.

Carnavales de Villarrobledo | Imágenes cedidas por Juan Lara a Estela Collado

Historia de los Carnavales

El origen de la fiesta más importante de esta localidad se remonta al siglo XVI, cuando ya se hacían pequeñas referencias a máscaras y disfraces entre vecinos. Ya en el siglo XIX encontramos resquicios a bailes de carnaval en algunos locales del lugar. Incluso aquí ya se empieza a conocer los Carnavales de calle, donde los lugareños salían de sus casas para encontrarse con sus amigos disfrazados y bailar por el centro del por aquel entonces pueblo. No es hasta en torno a los años 80 cuando por fin se da pistoletazo de salida a los carnavales tal y como se conocen hoy en día. Aquí nacen los conocidos desfiles de Carnaval pero no se institucionalizan hasta que la Asociación de Amigos del Carnaval tomó las riendas para ello.

A día de hoy, estas fiestas son de Interés Turístico Nacional ya que la declaración de Regional se quedaba corta tanto para los lugareños como para los que venían de fuera y vivían esta increíble experiencia.

¿Cómo son los carnavales?

Para empezar, cabe destacar que se trata de uno de los carnavales más largos de toda España. Con una duración de 11 días, los vecinos de Villarrobledo disfrutan de múltiples celebraciones. El comienzo del carnaval se da el día de 'Jueves Lardero'. Un día que está marcado por la llegada de los conocidos 'Juanes': Un grupo de personas con un característico pico en la boca y diferentes partes de disfraz de pájaro que vienen anunciando la llegada del Carnaval. Además, ¡cada año vienen con diferentes temáticas y una canción personalizada!

Una vez que los Juanes se encargan de dar el pistoletazo de salida, la fiesta no para en Villarrobledo. Desde Jueves Lardero, los días que siguen son un auténtico despliegue de color y fantasía. No hay rincón de Villarrobledo en el que alguien no sonría durante esos días. No hay calle que no esté repleta de confeti.

El sábado es el esperado desfile de adultos donde las comparsas lucen el trabajo de meses. Muchas de ellas lo preparan desde antes de Navidad porque todo el color y la fantasía que llevan, va hecha a mano.

El domingo acontece el segundo desfile y se trata de uno de los más importantes de la región puesto que lo protagonizan los más pequeños. El desfile infantil está compuesto por diferentes colegios que durante meses se organizan para realizar un traje de Carnaval elaborado con el que participarán en los premios.

Y a esto le sumamos que ese mismo sábado hay más premios para aquellos que acudan a la Plaza Ramón y Cajal (que es donde se desarrolla toda la fiesta) disfrazados. Pueden llevarse desde un jamón hasta un queso e incluso entradas al famoso festival del municipio: el Viña Rock. Es lo que se conoce como el concurso de disfraces nocturno que se realiza durante los 11 días de Carnaval.

La fiesta continua hasta el miércoles de ceniza, donde, por supuesto, se queman a las sardinas trabajadas por las comparsas. Los días anteriores no hay desfile pero sí que puedes seguir viviendo el Carnaval de diferentes formas como por ejemplo a través del mercadillo de Carnaval (donde la gente hace una especie de mercadillo con puestos de lo más ocurrentes) o el día del Orgullo Manchego.

Es a partir del miércoles cuando la fiesta se hace más grande. El jueves sucede algo que no es nada común en el resto de carnavales: El desfile de bodas. Uno de los desfiles más vistos por el público porque se hace por la noche, cuando nadie está trabajando. En este desfile, las comparsas realizan trajes de temática nupcial. Es decir, la fantasía se dirige a una sola temática aunque puedes transportarte a una boda azteca, una boda en el hielo o incluso una boda inspirada en caleidoscopios.

La emoción del último fin de semana es clave puesto que las comparsas y colegios esperan sus premios tras haber desfilado por segunda vez el viernes y el sábado. Un sábado repleto de fantasía puesto que aquí participan en el desfile las comparsas regionales. Es decir, comparsas pertenecientes a otros pueblos de Castilla-La Mancha dispuestas a ganar un premio. De hecho, el desfile es tan largo que todos los vecinos de Villarrobledo acuden a las calles con sillas, sillones, mesas y mantas para no perderse nada del espectáculo.

Junto a esto, se añaden experiencias como las fiestas nocturnas en la Plaza, las gachas tradicionales en el último domingo o por ejemplo la carrera de Drags, famosa los últimos años. Todo esto sin descansar un segundo porque en Villarrobledo se vive el Carnaval al máximo y los diferentes grupos que forman los desfiles (y muchos que no salen en el desfile pero quieren disfrutar a pleno de esta fiesta), alquilan locales alrededor del centro del municipio donde comen, cenan y bailan las 24 horas del día. Eso acompañándolo de vez en cuando a una escapada a la Plaza para coger un churro con chocolate en los diferentes puestos de comida, hacen de esta fiesta un sinigual.

No cabe duda de que los Carnavales de Villarrobledo están declarados de Interés Turístico Nacional por algo y es que los motivos le sobran. Si estás pensando en qué hacer para esas fechas, no dudes en unirte a los muchos turistas que cada año se agolpan en la Plaza Ramón y Cajal para vivir unos días de fantasía, música y sobre todo muchísima alegría.