La Maratón de La Válletta tiene uno de los recorridos más bellos del mundo

Se ha presentado ya el recorrido de la próxima edición de la Maratón La Valletta by Corsa y dos cosas han quedado claras: que se trata de una de las carreras más espectaculares del mundo por su recorrido… y que tienes tiempo de organizarte para vivirlo porque se celebrará el 24 de marzo del año próximo.

La de 2024 es sólo la tercera edición de esta carrera pero su popularidad ha crecido exponencialmente y no únicamente porque se pueda correr la maratón entera o media maratón sino porque quienes lo corren transitan entre las soberbias vistas panorámicas del Mar Mediterráneo a su izquierda y el imponente patrimonio cultural maltés a su derecha: la ruta de la maratón lleva a sus corredores a correr junto a fortificaciones medievales y otros lugares emblemáticos de un país con 7.000 años de historia, empieza en San Pawl il-Bahar y termina en el Fort St Angelo, en Birgu.

La Valletta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

El recorrido de la Maratón La Valletta by Corsa ha sido avalado por la Asociación de Maratones y Carreras a distancia (AIMS) y la organización de la carrera ha planteado opciones tanto para maratonianos expertos como para quienes buscan acabar su primer 42 kilómetros o disfrutar de una media maratón (21 kilómetros); y hay más, si viajas con amigos y quieres disfrutar doblemente de esta carrera podrás hacerlo corriendo en equipo porque habrá también una carrera de relevo; además, si lo tuyo no es el running sino caminar a placer (el senderismo), apúntate igualmente la Maratón La Valletta by Corsa porque cuenta con prueba de Walkathon de 21 kilómetros (pasito a pasito, sin correr…); hay incluso una versión infantil para esta prueba.

Si añades a todo esto que el mes de marzo es ideal para disfrutar de una actividad como el running en Malta porque ya no hace frío y todavía no hace calor… te sobran los motivos, runner, para visitar Malta en marzo del próximo año. Recuerda, la Maratón La Valletta by Corsa se celebra el día 24 y hay que inscribirse previamente (puedes hacerlo pinchando aquí).