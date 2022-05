Madeira celebra en junio su Festival del Atlántico para dar la bienvenida al verano

Más información Qué son las Levadas de Madeira y cuáles son las mejores

El verano de 2022 se va a convertir en el de la vuelta a la normalidad; hasta ahora hemos tratado de recuperar nuestra normalidad viajera a golpe de restricciones y precauciones pero esas restricciones son cada vez menos y por eso viajar, incluso a nivel internacional, es ya mucho más que una posibilidad, un sueño o una opción, es una actividad irrenunciable especialmente si elegimos destinos como Madeira donde no hay restricciones de entrada a la isla y donde, además, podemos llegar con cierta comodidad porque se han recuperado ya los vuelos directos a esta isla portuguesa desde Madrid, Barcelona y Bilbao con 10 frecuencias semanales en mayo que podrían ser más en junio, un mes que nos parece especialmente interesante para visitar Madeira ¿la razón? El Festival del Atlántico.

Festival del Atlántico | Imagen de Henrique S., cortesía de Turismo de Madeira

Junio es un mes magnífico para visitar Madeira porque no solo se difruta de su naturaleza como el resto del año sino que además, y gracias al Festival del Atlántico, se puede conocer más y mejor la cultura madeiresa, no en vano es uno de los eventos turísticos más importantes del calendario cultural y de ocio de la isla; de entre todas las actividades organizadas en el marco de este festival hay una que no querrás perderte bajo ningún concepto, los espectáculos piromusicales; unos shows sorprendentes y magníficos que se celebran los días 4, 11, 18 y 25 de junio (importante tomar buena nota de estas fechas para que nuestra estancia en Madeira incluya al menos una de ellas).

Los espectáculos piromusicales se celebran todos los sábados de junio y empiezan en torno a las 10 y media de la noche en el muelle exterior de la Pontinha ¿en qué consisten? Como seguro imaginas porque lo desvela en su nombre, se trata de un evento protagonizado por la música y los fuegos artificiales, cada espectáculo dura unos 20 minutos que se convierten en 20 minutos de arte y magia totalmente inolvidables.

Festival del Atlántico | Imagen de Henrique S. cortesía de Turismo de Madeira

¿Más actividades incluidas en el programa del Festival del Atlántico? En el marco de este festival se celebra también la Semana Regional de las Artes cuyo programa incluye representaciones en diferentes áreas artísticas (canto, teatro, música, cordófonos tradicionales madeirenses, danza, pintura...), en él participan unos 4000 estudiantes de primaria y secundaria; se celebran también durante el mes de junio y en el marco del Festival del Atlántico tres festivales o eventos diseñados para mostrar y ensalzar la cultura madeirense, se trata de las Fiestas de los Santos Populares (San Antonio, San Juan y San Pedro), el Festival Raíces del Atlántico (que este año celebra los 600 años de vida de la isla de Madeira y Porto Santo) y la Feria Regional del Pan (que se ameniza con la actuación de grupos folclóricos locales).

