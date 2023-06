Los lugares más bellos de Malta (y dónde encontrarlos)

Malta es un destino ideal para los amantes de la naturaleza en general y de la naturaleza mediterránea en particular y es que, si bien el patrimonio cultural e histórico de este archipiélago es imponente, no menos lo es su patrimonio natural ¿cuáles son los lugares y paisajes naturales que no puedes perder en la isla de Malta y en las de Gozo y Comino? Son estos:

Parque Nacional de Ta 'Qali

El Parque Nacional de Ta 'Qali es uno de los lugares más espectaculares de Malta, se trata de un lugar de gran biodiversidad y lleno de vida natural; se puede además recorrer gozando de diferentes rutas de senderismo o, si lo prefieres, en bicicleta.

Bahía de Ghajn Tuffieha

Es una gran playa de arena rodeada de acantilados rocosos desde la que disfrutar de preciosas estampas panorámicas del Mediterráneo; además esta bahía es hogar tanto de diferentes especies de aves como de plantas endémicas, es decir, se trata de un lugar la mar de interesante por su biodiversidad.

Rutas en bicicleta. Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Reserva natural de Is-Simar

Si buscas naturaleza virgen en Malta tienes que visitar esta reserva natural; son 30 hectáreas en las que gozar del senderismo, el avistamiento de aves y la búsqueda de plantas autóctonas; ¿lugar imperdible de esta reserva? Sin duda la bahía de Mellieha, especialmente si eres un amante de las vistas al mar Mediterráneo.

Cuevas de Ghar Dalam

Si lo tuyo no es solo el turismo natural sino también el de aventura, te encantará descubrir las cuevas de Ghar Dalam; se trata de una gruta de formaciones geológicas prehistóricas menos popular de lo que merece por su espectacularidad, en ella descubrirás no sólo las clásicas estalactitas y estalagmitas propias de las cuevas y también restos de animales prehistóricos.

Turismo de aventura en Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Jardín Botánido de San Antonio y Barraka Gardens

En Malta hay también jardines imperdibles, el primero de ellos es el Jardín Botánico de San Antonio pero no el único, también son muy atractivo los Barrakka Gardens, que son el único territorio verde de La Valeta.

Blue Lagoon en Comino

La laguna azul es, probablemente, el lugar más famoso de Comino, una isla rocosa y árida rodeada de paradisíacas playas mediterráneas.

Blue Lagoon | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Playas en Gozo

La isla de Gozo es tan famosa por sus playas de película como por sus paisajes montañosos y sus bonitos pueblos, es la isla ideal para conocer la vida maltesa tradicional y gozar del slow tourism.