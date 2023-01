El Camino Maltés, el Camino de Santiago también pasa por Malta

El Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más antiguas del mundo, está muy vivo, tanto que acaba de estrenar una nueva ruta que une el paradisíaco archipiélago maltés con la Catedral de Santiago de Compostela, es el Camino Maltés.

Si algo nos demuestra el auge perenne del Camino de Santiago es que la fe puede admitir dudas, no así la espiritualidad y menos, si cabe, la tradición; de ahí que en un tiempo de vocaciones escasas los peregrinos no hagan más que aumentar y ahora también las rutas de peregrinos, no porque surjan nuevos lugares de peregrinación (que podrían) sino porque se trazan nuevas rutas para llegar a los destinos clásicos como Santiago de Compostela, nuevas rutas como el Camino Maltés que se acaba de presentar en la Embajada de Malta en España.

Camino Maltés | Imagen cortesía de Turismo de Malta

La importancia de Santiago de Compostela como lugar de peregrinación es mayúscula y la razón hay que buscarla en su origen: se cree que Santiago Apostol fue el primer apóstol martirizado y trasladado desde Tierra Santa hasta lo que hoy es Santiago de Compostela, años después fue el Apóstol Pablo quien tratando de llegar a Roma, naufragó en Malta convirtiendo al archipiélago es un lugar de tránsito para peregrinos camino de Tierra Santa y otros lugares de pregrinación como Roma o Santiago de Compostela, siendo estos tres los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo.

Las rutas de peregrinación han jugado un papel esencial en la historia de la humanidad y, particularmente, en la historia de la vieja Europa porque en ellas confluían gentes de diferentes lugares y culturas, eran la red analógica de un mundo que tardaría siglos en ser virtual...

Volviendo al tema que nos ocupa ¿cuál es el trazado del nuevo Camino Maltés? A continuación lo detallamos pero, antes de hacerlo, conviene aclarar que esta nueva ruta del Camino de Santiago es nueva en lo que a su consideración como ruta del Camino de Santiago se refiere pero su trazado no es un invento ni una ocurrencia, se trata de una ruta que data del S.XVI cuyo trazado ha sido cuidadosamente estudiado y revisado para concederle la denominación de Camino Maltés del Camino de Santiago.

Camino Maltés | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Esta nueva ruta del Camino de Santiago comienza, como no podía ser de otro modo, en la cueva de Mdina en la que el Apóstol San Pablo vivió durante tres meses tras su naufragio en las costas maltesas; recorre a continuación algunos de los antiguos pueblos de la isla, llega a Fort St. Angelo y a Valleta, donde comienza un tramo marítimo de la ruta que es el que une Malta con Sicilia.

Ya en Sicilia el Camino Maltés llega concretamente a Caltagirone, ciudad de gran devoción jacobea, y después al Santuario de Santiago Apóstol en Capizzi; el tramo siciliano termina camino de Palermo, ciudad de la que sale el segundo tramo marítimo de la ruta para llegar a Cagliari.

Desde Cagliari el Camino Maltés recorre la ruta del Camin St. Jacu de Cerdeña hasta Porto Torres, al norte de la isla, lugar desde el que afronta su tercer tramo marítimo para llegar a Barcelona.

En Barcelona se recorre el Camino Catalán que confluye en Logroño con el Camino Francés para llegar hasta Santiago de Compostela.