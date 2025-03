5 leyendas que cuentan en Londres y… dan miedo

Allí donde hay palacios centenarios hay leyendas de fantasmas, no digamos ya donde hay cementerios históricos, antiguas prisiones, edificios de terribles historias… Y en Londres hay un poco de todo esto, de ahí que si algo no falta en la ciudad son historias de miedo; hoy queremos repasan cinco que te tocarán de cerca porque todas suceden en sitios que ya sea por ser lugares de paso inevitables como el metro o el barrio de Mayfair o lugares de visita obligada como la Torre de Londres o el Royal Theater, visitarás cuando recorras Londres.

El fantasma del Metro de Londres

Andén de la estación de Aldwych, metro de Londres | De Phillip P, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4176251

Los túneles del Metro de Londres son antiguos y oscuros… lugares por tanto perfectos para albergar historias de fantasmas, historias entre las que destaca una: la historia del fantasma de la estación de Aldwych (una de las estaciones cerradas); se trata del espíritu de una actriz que se suicidó en las vías de esta estación y cuyo lamento se escucha todas las noches durante las horas que estación permanece cerrada, se dice además que hay quien la ha visto… es la figura fantasmal de la mujer vestida de gris. Además, para darle más veracidad y terror a esta leyenda y a todas las que se cuentan del Metro de Londres, se dice que no son pocos los trabajadores que se han sentido observados e incluso han escuchado pasos mientras trabajaban en estaciones desiertas.

Los fantasmas (y otras criaturas) de la Torre de Londres

Torre de Londres | Pixabay

Dado que la Torre de Londres fue una cárcel y también un patíbulo (patíbulo además de cabezas regias y aristocráticas…) no es de extrañar que se hable de que la habitan los fantasmas de sus muertos (Ana Bolena y Tomás Moro entre ellos), ahora bien, hay una historia que es, si cabe, más terrible que esa: se cuenta que en los sótanos de la Torre vive una criatura de ojos rojos que se aparece a los guardias aterrándolos… Uno de ellos contó que vio una sombra (de ojos rojos) acercándose a él justo antes de sentir que lo estrangulaban: cuando se recuperó descubrió que no había nadie a su alrededor; otros guardias aseguran haber sido empujados por algo invisible y oír, durante la noche, lamentos provenientes de las zonas más aisladas y oscuras de la torre.

El vampiro del Cementerio de Highgate

Tumbas en el cementerio de Highgate | De Mariomourino - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16163240

Las leyendas no son solo de fantasmas y criaturas misteriosas, también de otras que reinan en la literatura como los vampiros. Una de las historias de vampiros más… terribles, es la que se cuenta del cementerio de Highgate, un cementerio histórico por lo demás famoso por sus monumentos góticos (y porque Karl Marx está enterrado aquí); ocurrió en los años 70 y sus consecuencias fueron muy reales: al parecer se reportaron avistamientos de una figura oscura de ojos brillantes que acechaba a los visitantes del cementerio, se dedujo que se trataba de un vampiro y se llegaron a organizar partidas para cazarlo y un exorcismo para expulsarlo. Además, dado que se encontraron ataúdes abiertos y cadáveres profanados, la historia del vampiro que vivía en este cementerio y salía a recorrer Londres duró un tiempo y permanece muy viva como una de las leyendas de la ciudad.

La casa más embrujada de Londres está en Mayfair

50 Berkeley Square | De Spudgun67 - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36977276

No es un palacio sino una casa que pasa por ser la más embrujada de Londres, está en el número 50 de Berkeley Square y su leyenda nace de una terrible historia, la de una joven que fue encerrada por su padre en la planta superior de la casa, donde murió de miedo (se suicidó); y de eso, precisamente, va la leyenda, de morir de miedo porque se dicen que, durante la noche, se escuchan los gritos y lamentos de aquella triste muchacha y que incluso se ven sombras oscuras moverse por la mansión; se afirma también que nadie que ose dormir en la habitación de la chica supera la noche con vida, es más, se cuenta la historia de un marinero que, por una apuesta, quiso pasar la noche en aquella terrible habitación y fue encontrado muerto, al a mañana siguiente, con expresión de terror en su cara.

La Niña Fantasma del Royal Theatre (Drury Lane)

Teatro de Drury Lane | By Elisa.rolle - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57744953

No es el fantasma de la ópera pero sí el del teatro Drury Lane; lo cierto es que no es tampoco el único fantasma de este histórico teatro pero sí el mas sobrecogedor: hablamos del fantasma de una niña de ojos oscuros y rostro triste que se cree murió en las instalaciones del teatro y que ahora se pasea por sus balcones, es más, hay actores que han afirmado verla entre el público y, cuando tratan de mirarla con mayor detenimiento, desaparece. Así contado no parece tan terrible pero, quienes la han visto, han revelado haber sentido un terror inexplicable…