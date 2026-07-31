La iglesia que desafió al tiempo: el gran tesoro que sorprende en Gante

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Gante, una de las ciudades más sorprendentes y con más encanto de Bélgica. Allí, como no podía ser de otra forma, podemos toparnos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos en la Iglesia de San Nicolás.

Para comenzar, debemos tener en cuenta que su construcción se inició a principios del siglo XIII, reemplazando a una anterior iglesia románica situada en el mismo lugar y que se incendió en 1176. La edificación continuó durante el resto del siglo en estilo gótico tournaisino, propio de la zona del Escalda. Hay que destacar que las características de este estilo local son la utilización de la piedra azul-gris de la zona de Tournai, la existencia de un campanario o linterna sobre el crucero, así como unas pequeñas torres de cubierta cónica en las esquinas del edificio.

Construida en el centro comercial histórico de la ciudad belga, cerca del Korenmarkt, esta Iglesia de San Nicolás fue verdaderamente popular entre los gremios de comerciantes, cuyos miembros llevaban a cabo sus negocios en las proximidades. Es más, estos gremios construyeron sus propias capillas que se añadieron a la iglesia entre los siglos XIV y XV.

Iglesia de San Nicolás | Imagen de Superchilum, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de hacer mención a la torre central, que fue financiada en parte por la ciudad y que sirvió como puesto de observación, siendo trasladadas las campanas de la ciudad al construirse el vecino campanario de Gante. En cuanto a estas dos torresSuperchilum, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, junto con la Catedral de San Bavón, todavía definen el horizonte medieval de la ciudad. Es importante destacar que uno de los tesoros de la Iglesia es su órgano, que fue construido por el francés Aristide Cavaillé-Coll, famoso fabricante de órganos.

Hay que tener en cuenta que esta iglesia fue severamente dañada durante la Reforma Protestante, en la que se perdió la ornamentación gótica. Por si fuera poco, también sucedió algo similar durante la Revolución francesa, así como durante las dos guerras mundiales. Hasta tal punto que esta Iglesia de San Nicolás situada en Gante permaneció en restauración desde el año 1960.

Lo que es un hecho es que esta construcción, tan sorprendente como espectacular, se ha convertido poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los grandes atractivos de la ciudad. De hecho, cada vez son más los visitantes que ponen rumbo a este rincón de Bélgica que no tienen reparos a la hora de visitar esta Iglesia de San Nicolás, conscientes de que van a quedar profundamente fascinados, a la par que maravillados. ¡Un imprescindible si decides viajar a Gante!