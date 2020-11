Ittoqqortoormiit, el pueblo más remoto de Groenlandia (y del mundo)

Ittoqqortoormiit es una de las localidades habitadas más remotas del mundo, está al este de Groenlandia, en Scoresby Sund, el fiordo más grande del mundo (con 350 kilómetros de extensión y una profundidad de 1.500 metros); aquí viven unas 350 personas, en un clima extremo y con compañeros de entorno tan espectaculares como, en algunos casos, temibles: osos polares, morsas, narvales, bueyes almizcleros, zorros y focas entre ellos.

Icebergs | Imagen de Hannes Grobe en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.5

Lo primero que te ha llamado la atención de esta localidad, estamos seguros, es su nombre (su innombrable nombre, podríamos decir), significa 'la casa grande' y su historia no es tan larga como puedas imaginar; en esta zona de Groenlandia no vivían más que los osos polares y demás fauna local hasta que en 1822 el ballenero escocés William Scoresby descubrió el gran fiordo de Scoresby Sund, aún así no fue hasta 1925 cuando un grupo de colonos, con el apoyo del gobierno de Noruega, se instaló aquí; ese grupo de 70 colonos fundan Ittoqqortoormiit tal y como hoy lo conocemos pero sabemos que, además, antes que ellos los Inuit poblaban esta zona.

La caza y la pesca siguen siendo a día de hoy, como lo fueron para los colonos que llegaron a Ittoqqortoormiit hace casi un siglo, su medio de subsistencia pero los grandes iceberg de la zona hacen que no se haya explotado extensamente esta zona de pesca, lo que sí crece de unos años a esta parte es el turismo, cada vez son más los aventureros que quieren visitar el fiordo más grande del mundo, el de Scoresby Sund, y una de las poblaciones más remotas e inaccesibles a las que se puede ir, Ittoqqortoormiit.

Ittoqqortoormiit | Pixabay

En esta zona de Groenlandia se puede disfrutar de dos de los eventos naturales más espectaculares: el sol de medianoche (de mediados de mayo hasta finales de julio) y las míticas auroras boreales; otra de las visitas interesantes en Ittoqqortoormiit es su museo, visitarlo te permitirá ver cómo son las coloridas casas de esta zona de Groenlandia por dentro y descubrir, foto a foto, la historia de esta localidad; actividades como el senderismo o las rutas en barca en verano y en trineo por la nieve en invierno son también recomendables; de enero a junio se puede esquiar.

Lo sabemos, no es fácil organizar un viaje a Groenlandia ahora, casi nos atrevemos a decir que no es posible pero ni se te ocurra pensar que viajar a Ittoqqortoormiit es fácil en ningún momento del año o de los años ni mucho menos que es fácil vivir aquí...