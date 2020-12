Las Islas del Mundo: Las islas de Dubái que representan los continentes

Las Islas del Mundo (o ‘The World’) es el nombre del archipiélago artificial que puedes encontrar cercano a la costa de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Es uno de los proyectos de ingeniería más espectaculares y ambiciosos de los últimos tiempos. Estas islas artificiales miden, aproximadamente, 7 kilómetros de ancho y 9 kilómetros de largo.

En total, cubren más de 9 millones de metros cuadrados de superficie. Este sorprendente proyecto se presentó en 2003, concretamente en el mes de mayo, por el Jeque Mohammed. Todo comenzó tan solo unos cuatro meses después. Lo que nadie imaginaba es que en 2008, prácticamente el 60% de las islas fueron vendidas. De hecho, 20 de ellas fueron compradas a principios de 2007.

A pesar de que el proyecto comenzara en 2004, fue en 2009 cuando el proyecto de las Islas del Mundo se llegó a paralizar. Un archipiélago que, incluso, dicen que puede estar maldito. Sobre todo después de que el empresario irlandés John O’Dolan, que adquirió la parte de Irlanda de estas Islas, se suicidó en 2009 después de que su empresa cayera en graves dificultades económicas.

Dubai | Imagen de J. Patrick Fischer en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

¿En qué consiste este proyecto tan ambicioso?

Se trata de, aproximadamente, 300 islas en forma de mapamundi. En un principio, sobre todo por las dimensiones de estas Islas del Mundo, se preveía que las islas se convirtieran no solamente en residencias de lujo, sino también spas, centros comerciales, etc. El precio de cada una de ellas varía, dependiendo de su tamaño, pero varía desde los 15 hasta los 45 millones de dólares.

El transporte hasta cualquiera de estas islas tan solo se puede hacer a través de botes, yates o cualquier otra opción marítima, pero también vía aérea gracias a helicópteros, por ejemplo. Por el momento, no hay ningún tipo de conexión por tierra puesto que la diferencia entre dos puntos de estas islas es, aproximadamente, de 15 minutos.

Dubai | Imagen de Zlatko en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Los detalles de la construcción de las Islas del Mundo

Nakheel Properties fue el encargado de llevar a cabo este ambicioso proyecto que se inició en 2003. Unos cuantos años después, concretamente en 2009, la promotora entró en crisis por lo que este proyecto quedó absolutamente paralizado. Muchas fueron las compañías que se disputaban este desarrollo, así como las concesiones no solamente de transportes sino también de servicios en este nuevo y novedoso complejo cercano a las costas de Dubái. A pesar de que la compañía Nakheel Properties fue rescatada en cuanto a lo económico, no es ningún secreto que aún hay muchas deudas en este proyecto por lo que no se termina de retomar.

Hace unos 10 años, en numerosas fotografías puede apreciarse cómo el mar está logrando desfigurar las Islas del Mundo, llegando a deshacer algunas de estas islas. Es más, las alarmas saltaron cuando se publicó una imagen desde la ISS donde se aprecia, a la perfección, cómo ese conjunto de islas comienza a hundirse.

Islas del Mundo, Dubái | Imagen de giggel en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Una polémica que salpica a otros proyectos

Y hablamos, cómo no, de Palm Jumeirah. Su estructura artificial de arena está completamente terminada, pero se plantean muchas cuestiones. Una de ellas, por supuesto, es si será capaz de soportar a la larga el enorme peso que suponen enormes edificios ya sea para hoteles, apartamentos o, incluso, centros comerciales. Por lo tanto, estamos ante unas Islas artificiales de lo más originales que, desde luego, parece que todo queda en un mero sueño que, por el momento, no terminará de hacerse realidad.