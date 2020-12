Las Islas Cook, uno de los lugares más bellos del mundo, se preparan para recibirnos en 2021

Las Islas Cook son un paraíso por muchas razones y una de ellas es que se trata de uno de los pocos territorios del mundo libres de coronavirus, por eso saber que preparan su reapertura turística se nos antoja una magnífica noticia porque, además, sabemos que durante el tiempo que han permanecido cerrados como destino turístico para no dejar de ser nunca un lugar libre de coronavirus han estado trabajando para hacer su oferta turística todavía más atractiva: si te casas próximamente (o quieres vivir un viaje romántico del estilo de las lunas de miel con o sin boda), si quieres disfrutar de un espectacular viaje de lujo o si viajas en familia, no pierdas de vista las Islas Cook porque allí te están esperando...

Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de Islas Cook

Las Islas Cook están en la Polinesia Neozelandesa, en el Pacífico Sur (entre Hawái y Nueva Zelanda), y son famosas por sus espectaculares playas y paisajes; se trata de un lugar ajeno al turismo de masas con muchos tesoros por descubrir, allí podrás incluso relajarte en playas y lagunas de lugares casi deshabitados, lugares que hasta ahora eran casi inaccesibles en las Islas del Norte del archipiélago y que ahora podrás visitar.

Islas Cook | Imagen de David Kirkland, cortesía de Turismo de Islas Cook

No dejes de preguntar en tu agencia de viajes habitual acerca de las Islas Cook porque desde este paradisíaco archipiélago lanzarán campañas llenas de información y sorpresas para que si no viajas a la Polinesia Neozelandesa sea solo porque no quieres, no porque te falte información, es más, pronto nos ofrecerán la posibilidad de vivir un viaje virtual al que no podrás negarte: un tour 360º para visitar los lugares más espectaculares del archipiélago, sus playas más paradisíacas, sus hoteles más lujosos...

Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de Islas Cook

15 son las islas que conforman este paraíso en forma de archipiélago aunque la mayor parte de la población habita en la mayor de todas ellas, Rarotonga; para que te hagas una idea de la paz y tranquilidad que respirarás en las islas Cook te diremos que en esta isla, la más poblada, apenas viven 14.000 personas. Una curiosidad ¿sabes por qué este archipiélago en el que viven gentes de la Polinesia que hablan maorí se llama islas Cook? la culpa es del capitán James Cook quien, a pesar de que los primeros contactos con europeos fueron con navegantes españoles, reclamó las islas para la corona británica; por eso el inglés es idioma oficial en las islas, además del maorí.

Islas Cook | Imagen cortesía de Turismo de Islas Cook

Si eres de los que hace listas de grandes viajes para lanzarse a vivirlos cuando la pandemia y la economía personal lo permitan, permítenos un consejo: coloca las Islas Cook en un lugar destacado de tu lista.