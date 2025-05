Isla de Sark: uno de los mejores destinos para contemplar el cielo estrellado

La contaminación de las grandes ciudades, e incluso la que flota en el ambiente de pueblos más pequeños, nos hace imposible disfrutar del que sin duda, es uno de los mayores espectáculos de la naturaleza: el cielo estrellado. Si bien es posible vislumbrar algunas de estas bolas brillantes, contemplarlas en su máximo esplendor resulta de lo más complicado para muchas personas. Pero por suerte, el planeta está todavía lleno de lugares desde los que observar el cielo por las noches. Por ejemplo, la isla de Sark.

Por si nunca has escuchado hablar de ella, antes de seguir vamos a situarla en el mapa. Y para ello, debes buscar el Canal de la Mancha, pues esta isla en la que predomina el color verde se encuentra en un punto perdido entre Inglaterra y Francia. Allí, en medio de la nada, es donde se esconde esta pequeña joya libre de coches, de farolas y de contaminación lumínica. Unas carencias que, por otro lado, hacen un regalo enorme: la posibilidad de observar el cielo estrellado desde el que es, sin duda, uno de los lugares más privilegiados del planeta para hacerlo.

Vista aérea de la isla de Sark | Imagen de Phillip Capper, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Para que la conozcas un poco mejor, te diremos que la isla de Sark tiene solamente 5 km² de superficie y forma parte del archipiélago de Guernsey. Allí, en mitad del océano, reinan la calma y la naturaleza, y el cielo es tan oscuro que las estrellas brillan una barbaridad en él.

Tanto es así, tal es la relevancia de esto que comentamos, que en 2011 la isla de Sark fue reconocida como la primera Isla del Cielo Oscuro del mundo por la International Dark-Sky Association. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cumple unos requisitos bien estrictos para preservar la oscuridad nocturna.

Dicho de otro modo, esto significa que en la isla de Sark, como adelantamos unas líneas más arriba, no hay iluminación artificial invasiva. También que allí no existe tráfico motorizado, de modo que no hay nada que altere la paz de la noche y dificulte la contemplación del cielo. Un cielo que deja ver como en ninguna otra parte la vía Láctea, así como los planetas del sistema solar, las constelaciones, las lluvias de estrellas o las lluvias de meteoritos sin necesidad de emplear un telescopio para ello.

Así, si te planteas un viaje para conocer más en profundidad el espacio desde la propia Tierra, quizá debas valorar la posibilidad de visitar la isla de Sark. Puede que algunas de las noches estén nubladas, pero si no es el caso y el cielo está despejado, podrás disfrutar de un tesoro de la naturaleza como seguramente no puedas hacer desde tu casa.