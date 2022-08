Los 10 rascacielos más populares del mundo según Instagram

En cada rincón del mundo nos encontramos con lugares que merecen adjetivarse como emblemáticos: o bien por su calidad histórica o bien por su calidad arquitectónica. De hecho, en Viajestic ya hemos visto algunos enclaves de lo más populares y destacables, como pueden ser las catedrales más bonitas de España. Y es que no dejamos de destacar que las construcciones son importantes imanes turísticos que nunca pasan desapercibidos.

El servicio de reserva digital Musement ya ha sido el encargado de elaborar otros rankings como el que os presentamos sobre los mercados gastronómicos más populares de Europa. Ahora, han querido trabajar en el análisis de datos de Instagram sobre rascacielos de todo el mundo. De esta forma, han construido una lista o ranking donde podemos ver algunos de los más populares a nivel mundial gracias a su impacto y menciones en Instagram.

1. Burj Khalifa (Dubai)

Dubái. Burj Khalifa. | burjkhalifa.ae

En este caso, este edificio no solamente destaca en popularidad por su maravillosa estructura y lo que alberga en su interior, sino que es el edificio más alto del mundo, con un total de 828 metros de altura. No te pierdas los miradores que puedes encontrar en su interior, concretamente en diferentes plantas y por tanto diferentes alturas. En Instagram triunfa con unas 6.300.000 menciones.

2. Empire State Builing (Nueva York)

Empire State Building | Pixabay

No cabe duda de que este edificio perteneciente a la famosa ciudad de Nueva York no deja indiferente a nadie y por eso cosecha nada más y nada menos que más de 4 millones de menciones en Instagram. Puedes visitarlo y probar el gran lujo de poder ver la ciudad neoyorquina en 360 grados.

3. Tapéi 101 (Taiwán)

Un diseño de acero de lo más moderno que acumula más de 816.000 menciones en Instagram. No es de extrañar pues resulta ser una innovación en la arquitectura al haber sido construido con sumo cuidado y soportar viento y terremotos. Podrás visitar sus miradores exteriores e interiores.

4. One World Trade Center (Nueva York)

El One World Trade Center con los colores de la bandera de Francia | Getty

Si volvemos a Estados Unidos, nos encontramos con esta construcción que ha llamado la atención de tantas personas que obtiene 797.000 menciones en Instagram. Su altura es de 547 metros y podrás subir hasta el mirador situado en el piso 100 y también en el 102 para disfrutar de unas vistas inolvidables.

5. Torre Willis (Chicago)

Había obtenido el título a edificio más alto hasta que se lo robó el ganador de la lista. Sin embargo, este edificio no queda muy atrás en cuanto a su popularidad puesto que presume de tener 561.000 menciones en Instagram.

6. Torres Petronas (Kuala Lumpur)

Tiene más de 221.000 menciones en Instagram, y no es de extrañar puesto que estas torres de misma arquitectura y estética y de 170 metros de altura atraen a un gran público debido a su luminosidad y a su gran mirador en el piso 86.

7. Lotte World Tower (Seúl)

Lotte World Tower | Pixabay

Corea del Sur se introduce dentro del ranking con la ciudad de Seúl y su torre con 110.000 menciones aproximadamente. Además, se ha hecho con la certificación LEED de oro debido a la sostenibilidad del edificio con el medio ambiente.

8. Torre de Shanghái (Shanghái)

Shanghai Tower | Pixabay

Con un mirador que quita el aliento y una estructura única, este rascacielos se ha hecho con el puesto número 8 de la lista y recibe más de 104.000 menciones.

9. 30 Hudson Yards (Nueva York)

De nuevo la ciudad neoyorquina se ha hecho con otro puesto de la alista y esta vez con el edificio 30 Hudson Yards, con un increíble mirador en sus alturas donde podrás apreciar una parte de lo más interesante de la Gran Manzana. En Instagram se menciona a este edificio más de 74.000 veces.

10. One Vanderbilt (Nueva York)

Para cerrar el ranking no podía ponerse a otra ciudad que no fuera Nueva York: cuna de los rascacielos. Es por eso que One Vanderbilt es el edificio que se encarga de poner fin a la lista según Musement y basado en las menciones que ha recibido que son más de 59.000. Podrás vivir experiencias únicas tanto en el exterior como en el interior del edificio.

