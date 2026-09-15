7 estupendas ciudades balneario que la UNESCO no reconoce como tales

La UNESCO reconoce hasta 11 ciudades balneario en 7 países europeos, son 11 ciudades de las que hemos dado ya buena cuenta en Viajestic, ahora bien, que 11 sean las reconocidas por la UNESCO como ciudades balneario por su historia y arquitectura termal no significa que sean las únicas, hay otras ciudades balneario en Europa que siguen funcionando hoy como destinos termales de primer nivel ¿cuáles son las más interesantes y recomendables? Te sugerimos estas siete:

Orense en España

A Chavasqueira | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Orense

Hay varias localidades españolas que son desde hace siglos importantes destinos termales, algunas de ellas son de hecho más famosas por su balneario que por cualquier otra razón, ahora bien, hay una ciudad que destaca entre todas ellas porque sus termas urbanas y al aire libre eran ya populares en la época romana, hablamos de Orense, en Galicia.

Orense, junto al río Miño, es la ciudad gallega del agua porque se puede disfrutar de aguas termales por toda la ciudad, es más, algunas de las termas son de acceso gratuito ¿las más populares? Las de A Chavasqueira, a orillas del Miño.

Budapest en Hungría

Géllert. Budapest | Pixabay

La capital húngara es también la gran capital termal europea porque aquí el baño forma parte de la vida urbana habitual, no es solo una atracción turística y es que en Budapest hay decenas de manantiales termales a cuyo calor se ha venido desarrollando una cultura termal desde época romana y otomana.

No son pocos los balnearios populares de Budapest ¿los más famosos? Széchenyi, Gellért, Rudas o Lukács.

Hévíz en Hungría

Hévíz. Hungría | Pixabay

Hévíz es una localidad pequeña, de menos de 5000 habitantes, pero su fama es mundial por razones termales: su gran atractivo en este sentido es su lago termal natural que es uno de los mayores lagos de aguas termales naturales en las que está permitido bañarse en todo el mundo.

La cultura termal de Hévíz se ha desarrollado, como no podía ser de otro modo, alrededor de este lago y es posible no solo bañarse en él sino también disfrutar de diferentes actividades y tratamientos que se ofrecen en sus inmediaciones.

Bad Ragaz en Suiza

Tamina Therme. Bad Ragaz. | Imagen de Nicole Schafer. Cortesía de turismo de Suiza

Bad Ragaz es una comuna suiza que debe su fama a su balneario, es más, esta localidad es una de las grandes referencias termales suizas; sus aguas termales proceden de la garganta de Tamina y el complejo termal actual no solo mantiene la tradición termal histórica de la zona sino que ofrece también tratamientos de bienestar de lujo.

Piestany en Eslovaquia

Balneario. Piestany | Pixabay

Piestany es la ciudad balneario eslovaca por excelencia y de hecho así se presenta desde su ayuntamiento; y es que el primer informe que habla de la ciudad como un spa data de mediados del S.XVI; como sucede en buena parte de las ciudades balneario históricas, el termalismo aquí está unido a las aguas medicinales más que al placer en sí, en PIestany además de aguas medicinales hay también lodos.

Aix-les-Bains en Francia

Thermes Nationaux de Aix-les-Bains | Imagen de Florian Pépellin, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Aix-les-Bains es una de las ciudades balneario francesas más notables, lleva de hecho el termalismo y su nombre; está en los Alpes franceses, en Saboya y a orillas del lago Bourget; su historia termal comienza mucho tiempo atrás, ya los romanos utilizaban sus aguas aunque su época dorada como ciudad balneario fue entre finales del S.XVIII y el S.XIX porque entonces fue destino de reyes, aristócratas y celebridades europeas en general.

Ahora bien, aunque no se trata de una ciudad que haya convertido sus lugares termales en museos, sí mantiene muy vivo su termalismo y es un destino perfecto para gozar y disfrutar de las aguas termales y medicinales.

Évian-les-Bains en Francia

Évian-les-bains | Imagen de Norbert Aepli, Switzerland, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Évian está en la orilla francesa del lago Lemán, junto a los Alpes y frente a suiza, es verdad que su fama está más ligada al agua mineral que a la termal pero eso no ensombrece la gran tradición balnearia de la ciudad, una tradición que comenzó en 1827 cuando se inauguró el primer balneario. A Évian se va a disfrutar de aguas termales y medicinales, sí, pero también de paseos junto a los Alpes y el lago y de una magnífica arquitectura que data de la Belle Époque y completa magníficamente el paisaje local.