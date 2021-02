La floración de los cerezos no se cancela en el Jerte ni en Japón pero ¿cuándo sucederá?

No hace falta excusa alguna para viajar pero del mismo modo que antes de la pandemia buscábamos fiestas y eventos que nos sirvieran de excusa para elegir un destino en detrimento de todos los demás y del mismo modo en que con la pandemia todavía imponiedo su ley lo que revisamos para elegir destino son las restricciones impuestas en uno y otros lugares, ahora nos planteamos también una excusa nueva que nos sirva de motivo para hacer la maleta; ¿qué te parece la floración de los cerezos? sabemos que nadie la cancelará, ahí manda la naturaleza, y estar pendientes de las restricciones viajeras que puedan imperar en el Jerte o en Japón, dos de los lugares icónicos para disfrutar de la floración de los cerezos, no es problema porque es algo que tendremos que hacer vayamos donde vayamos...

Flor del cerezo | Pixabay

La particularidad de este destino respecto a otros es que si bien no hay político que cancele la floración de los cerezos, tampoco hay experto que nos diga exactamente cuándo sucederá y sabemos que, una vez comienza, no durará más que unas pocas semanas (unas tres...) ¿cómo saber entonces cuándo planificar nuestro viaje? no es cosa fácil pero tampoco imposible: para empezar hay que tener claro que hablamos de un viaje para final de marzo y principios de abril, es decir, no antes de mediados de marzo y no más allá de principios de abril; también es interesante saber que cuánto más frío es el invierno más se retrasa la floración de los cerezos y en cambio cuánto más cálido, más tempranera es esa floración.

Valle del Jerte | Pixabay

¿Otros datos que nos ayudan a decidir la fecha de nuestra escapada o gran viaje para ver los cerezos en flor? los datos históricos, por ejemplo en el Jerte tanto en 2019 como en 2020 la floración se produjo durante la segunda quincena de marzo aunque la horquilla que se maneja siempre es la que va desde el 20 de marzo al 10 de abril. Este año el invierno ha venido filomeno y eso nos hace pensar que la floración no será temprana pero hay un dato que todavía desconocemos y que puede marcar la diferencia: ¿cuándo decaerá el frío y lucirá el sol caldeando el ambiente? dicho de otro modo, cuánto antes decaiga el tiempo invernal y comiencen los días primaverales antes florecerán los cerezos en el Jerte. Puestos a hacer una apuesta y reservar ya mismo nosotros optaríamos por el último fin de semana de marzo.

Sakura | Pixabay

¿Prefieres un gran viaje y desquitarte de confinamientos perimetrales y domiciliarios viajando a Japón para disfrutar allí de sus cerezos en flor (la sakura)? Japón tiene una ventaja frente al Jerte y es que cuenta con diferentes zonas en las que la sakura sucede en momentos diferentes de la primavera así que si llegas tarde para disfrutar de la floración de los cerezos en Tokio tal vez estés a tiempo de disfrutarla en Sapporo, en cualquier caso ¿cuándo es el mejor momento? la apuesta más segura es siempre finales de marzo si hablamos de ciudades como Tokio, Osaka, Kioto, Hiroshima, Nagasaki, Nagoya, Yokohama o Fukouka; ¿te parece marzo, aun en su última semana, muy pronto para un gran viaje? no temas perderte por ello la sakura porque en ciudades como Nagano, Niigata, Sendai, Akita, Aomori o Fukushima no tendrá lugar hasta abril mientras que en una ciudad tan popular como Sapporo no sucederá hasta el mismísimo mes de mayo.

Sakura | Pixabay

Un último consejo: vayas cuando vayas, tanto si quieres escaparte al Jerte como a Japón a disfrutar de los cerezos en flor, atento a las últimas novedades en cuanto a la floración y a las restricciones pandémicas ¿dónde? en estas tres webs:

Turismo del Valle del Jerte

Turismo de Japón

JapanRailPass