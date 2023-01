FITUR 2023 :Del 18 al 22 de enero la vuelta al mundo se da en IFEMA

FITUR es una de las ferias del turismo más importantes del mundo, no hay de hecho mejor modo de dar la vuelta al mundo que calzándote unos zapatos cómodos y recorriendo sus pabellones; no sólo descubrirás las últimas tendencias en lo que al arte de viajar se refiere, el modo en el que la tecnología avanza también en el sector turístico o cómo la conciencia ambiental cambia los valores y objetivos de los grandes actores del turismo, desde el transporte hasta la hostelería y la restauración, también podrás recorrer el mundo sin moverte de IFEMA, viajando de continente en continente sin más traslado que el que te lleva de un pabellón a otro ¿merece la pena este viaje a medio camino entre lo analógico y lo virtual? Qué duda cabe…

Para empezar, dado que este año FITUR ocupará 10 pabellones de IFEMA, debes tener claro en cuáles de ellos se distribuyen los stands de los diferentes destinos turísticos porque es ahí donde encontrarás información de primera mano acerca de las novedades de estos destinos: los países de África están en el pabellón 1 y los de Oriente Próximo en el 2; América ocupa el pabellón 3, Europa el 4 y Asia-Pacífico 6.

Plano FITUR 2023 | Imagen cortesía de FITUR - IFEMA

A continuación te contamos los stands que no debes perderte pero antes una advertencia: aunque la distribución de los diferentes países responde en gran medida a esta ubicación de continentes en los diferentes pabellones, encontramos excepciones porque en algunos casos por diferentes motivos (de espacio, por ejemplo) no se ha podido mantener a algún país en su continente, por ejemplo Egipto no está en el pabellón 1 con el resto de destinos africanos sino en el 4, con los destinos europeos.

Empezamos nuestro viaje por lo más cercano, Europa (sin contar con los destinos españoles para los que reservaremos una publicación completa): Portugal es visita obligada porque su stand el fin de semana será una fiesta y te sugerimos que no te pierdas Bélgica que está representada tanto en la región de Valonia como por la de Flandes, ni tampoco Turquía; San Marino, el pequeño estado enclavado, tendrá stand propio y es de visita obligada el de Ucrania, no tanto porque valoremos el país por lo que pueda ofrecernos hoy como destino turístico por lo que su presencia en una feria como FITUR puede aportar como vínculo con una realidad futura, la de un país en paz.

Saltamos a África y nos detenemos tanto en Egipto (sabiendo que está en el pabellón 4) porque el atractivo de este país como destino turístico es inmenso; también en Túnez porque se ha convertido en un destino turístico de primer nivel también para los amantes de los escenarios cinematográficos; Sudáfrica también contará con stand propio en el que presentarán sus últimas novedades como destino turístico.

Portugal | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Nos movemos hacia Oriente Medio antes de llegar a Asia y visitamos tanto Israel, donde no sólo se habla de Jerusalén y Tel Aviv sino también de la histórica ciudad de Akko, como las mecas del lujo: Qatar (que según la información de que disponemos está en el pabellón 4) y Dubái.

En Asia te recomendamos que no te pierdas Filipinas porque te encantará el show de coctelería acrobática que ofrecerán, ni mucho menos Japón, también te sorprenderá descubrir el destino indio de Rajastán.

¿Y qué hay de América? La representación americana, especialmente del Centroamérica y también de Sudamérica, es más que notable: México, Guatemala, país socio en FITUR 2023, se presenta como un destino asombroso e imparable y ofrecerá degustaciones de productos típicos del país, Panamá nos ofrece la posibilidad de disfrutar de una visita inmersiva en tiempo real desde su stand en FITUR, Colombia ofrecerá su reputado café, Ecuador presenta a Quito como la capital del centro del mundo, Argentina…

Sudáfrica | Imagen cortesía de Turismo de Sudáfrica

No están en este repaso todos los destinos que podrás visitar en FITUR pero algunos de los imperdibles, en los próximos días te contaremos más para que, si decides visitar FITUR el próximo fin de semana, lo hagas bien informado y para llevarte FITUR a casa si no puedes desplazarte tú a FITUR.