San Marino: El estado más antiguo del mundo, sin fronteras y con a penas 30.000 habitantes

Muchos de los lugares a los que vamos son conocidos por todo el mundo y por eso mismo los visitamos. Lugares famosos como París, El Caribe o incluso nuestra España resultan los más atractivos a la hora de realizar viajes como los que hacemos en las vacaciones de verano. Hay un sinfín de posibilidades que te permiten poder conocer destinos nuevos y sin embargo casi siempre escogemos los mismos.

A pesar de ello, hace unos días, desde Viajestic te hablamos de uno de los lugares que quizás no resultan ser tan conocidos pero sí cuentan con un gran atractivo y te contamos lo que ver en un día. Estamos hablando de San Marino. Un estado situado en lo alto de los Montes Apeninos, que solo tiene 60 km cuadrados de superficie y la población que reside en él casi no llega a superar los 30.000 habitantes. Se trata del estado más antiguo del mundo debido a que se tiene constancia de que la existencia documentada de la República comenzó en el siglo X.

San Marino | Europa

Una de las cosas más curiosas es que este país no cuenta ni siquiera con fronteras. Las cualidades del lugar la hacen un destino único ya que no tiene tampoco ferrocarril por lo que la manera de llegar al lugar no podría ser en ningún caso mediante éste. La seguridad del estado está en manos de un ejército y policía pero en menor número que otros países, como incluso su vecino, Rímini, que tiene un mayor número de habitantes.

Debido a que todo el territorio que rodea el lugar es italiano, los visitantes de este destino normalmente suelen ser de esta nacionalidad. Esto suele pasar debido a que, como ya veníamos diciendo, los turistas se suelen centrar en destinos más conocidos que en estos estados más escondidos.

San Marino entra dentro de los microestados de Europa que son Andorra, Ciudad del Vaticano, Liechtenstein, Malta y Mónaco.

En el país podrás albergar enclaves turísticos como las torres de vigilancia amuralladas en su base, museos de lo más interesantes e incluso podrás subirte en el teleférico que te lleva al centro histórico de la capital del estado

