QUESOS
Estos son los quesos más famosos del mundo y dónde degustarlos
Si eres un amante del queso seguro que ya estás pensando en Suiza, Francia, Italia…
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El queso es una delicia que, por su diversidad, podemos afirmar que gusta a casi todo el mundo, lo cual no quiere decir que a todos nos gusten todos los quesos sino que a todos nos gusta algún queso, ahora bien ¿sabes donde se producen los que pasan por ser los quesos más famosos del mundo? A continuación repasamos algunos y los lugares perfectos para degustarlos porque son sus lugares de origen.
Roquefort, en el sur de Francia
Empezamos nuestra ruta quesera en Francia porque el queso es uno de los productos estrella de un país famoso por su rica gastronomía; abre nuestra lista el Roquefort, un queso azul elaborado con leche de oveja en Roquefort-sur Soulzon y cuya degustación recomendada es tal que así: untado en pan rústico y maridad con vinos dulces del sur de Francia.
Camembert, en la región francesa de Normandía
Seguimos en Francia pero ahora en Normandía porque es ahí donde se elabora el quedo Camembert, un queso blando perfecto para degustarlo fresco y en las granjas locales que lo elaboran; se recomienda degustarlo a temperatura ambiente y maridarlo con sidra normanda.
Brie en Francia
El último queso francés que destacamos en esta lista es el Brie, un queso blando y cremoso que se elabora en la Isla de Francia y cuya fama se debe tanto a su sabor como a su textura; sí, también se recomienda degustarlo acompañado de vino, del vino espumoso más famoso del mundo, con Champagne.
Parmigiano Reggiano, en el norte de Italia
El Parmigiano Reggiano es un queso duro elaborado con leche vaca, su elaboración se cuida al detalle y sigue el mismo proceso desde hace siglos (al menos el que se vende como DOP Parmigiano Reggiano); Parma es el mejor lugar para degustarlo, concretamente el alguno de los caseificios de la zona donde te lo sirven recién abierto.
Cheddar, en Inglaterra
El Cheddar es también un queso duro elaborado con leche de vaca aunque aquí la clave está en su maduración que se realiza en cuevas de Cheddar Gorge; para degustarlo se recomienda acompañarlo de cervezas inglesas.
Gruyère, en Suiza
¿Echabas en falta los quesos suizos? El Gruyère no podía faltar en esta lista porque se trata del queso que sirve como base a la fondue tradicional suiza, siendo como es un queso semiduro elaborado con leche de vaca; el mejor lugar para degustarlo es Gruyères y el mejor modo… en una fondue.
Gouda, en Países Bajos
Los Países Bajos también son famosos por sus quedos, en particular por el queso Gouda que se puede degustar a placer en los diferentes mercados tradicionales del queso que se celebran en este pequeño país; además la degustación, aun siendo solo de queso Gouda, resulta de lo más variado porque el sabor de este queso cambia mucho en función de su curación.
¿Más quesos famosos? Y tanto que los hay, empezando por los nacionales: Manchego, Cabrales, Idiazábal, de Tetilla… y siguiendo por otros quesos internacioanles ya sean frescos, curados o semicurados como la mozarella o la burrata italianas y el queso feta griego.
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