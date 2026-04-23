Estos son los quesos más famosos del mundo y dónde degustarlos

El queso es una delicia que, por su diversidad, podemos afirmar que gusta a casi todo el mundo, lo cual no quiere decir que a todos nos gusten todos los quesos sino que a todos nos gusta algún queso, ahora bien ¿sabes donde se producen los que pasan por ser los quesos más famosos del mundo? A continuación repasamos algunos y los lugares perfectos para degustarlos porque son sus lugares de origen.

Roquefort, en el sur de Francia

Roquefort | Pixabay

Empezamos nuestra ruta quesera en Francia porque el queso es uno de los productos estrella de un país famoso por su rica gastronomía; abre nuestra lista el Roquefort, un queso azul elaborado con leche de oveja en Roquefort-sur Soulzon y cuya degustación recomendada es tal que así: untado en pan rústico y maridad con vinos dulces del sur de Francia.

Camembert, en la región francesa de Normandía

Camembert | Pixabay

Seguimos en Francia pero ahora en Normandía porque es ahí donde se elabora el quedo Camembert, un queso blando perfecto para degustarlo fresco y en las granjas locales que lo elaboran; se recomienda degustarlo a temperatura ambiente y maridarlo con sidra normanda.

Brie en Francia

Queso Brie | Pixabay

El último queso francés que destacamos en esta lista es el Brie, un queso blando y cremoso que se elabora en la Isla de Francia y cuya fama se debe tanto a su sabor como a su textura; sí, también se recomienda degustarlo acompañado de vino, del vino espumoso más famoso del mundo, con Champagne.

Parmigiano Reggiano, en el norte de Italia

Parmigiano Reggiano | Pixabay

El Parmigiano Reggiano es un queso duro elaborado con leche vaca, su elaboración se cuida al detalle y sigue el mismo proceso desde hace siglos (al menos el que se vende como DOP Parmigiano Reggiano); Parma es el mejor lugar para degustarlo, concretamente el alguno de los caseificios de la zona donde te lo sirven recién abierto.

Cheddar, en Inglaterra

Cheddar | Pixabay

El Cheddar es también un queso duro elaborado con leche de vaca aunque aquí la clave está en su maduración que se realiza en cuevas de Cheddar Gorge; para degustarlo se recomienda acompañarlo de cervezas inglesas.

Gruyère, en Suiza

Fondue | Pixabay

¿Echabas en falta los quesos suizos? El Gruyère no podía faltar en esta lista porque se trata del queso que sirve como base a la fondue tradicional suiza, siendo como es un queso semiduro elaborado con leche de vaca; el mejor lugar para degustarlo es Gruyères y el mejor modo… en una fondue.

Gouda, en Países Bajos

Gouda | Pixabay

Los Países Bajos también son famosos por sus quedos, en particular por el queso Gouda que se puede degustar a placer en los diferentes mercados tradicionales del queso que se celebran en este pequeño país; además la degustación, aun siendo solo de queso Gouda, resulta de lo más variado porque el sabor de este queso cambia mucho en función de su curación.

¿Más quesos famosos? Y tanto que los hay, empezando por los nacionales: Manchego, Cabrales, Idiazábal, de Tetilla… y siguiendo por otros quesos internacioanles ya sean frescos, curados o semicurados como la mozarella o la burrata italianas y el queso feta griego.