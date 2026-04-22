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Ahora podrás comprar entradas de cine con Avios: La alianza de Iberia con Cinesa

Dentro de su programa de fidelización, ahora Iberia permite canjear sus Avios en entradas de cine en Cinesa.

Iberia se alía con Cinesa

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Europa Press
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Iberia Club incorporará este jueves a Cinesa como nuevo partner del programa de fidelización, por lo que los socios podrán canjear sus Avios por entradas de cine, disponible a partir de 1.000 Avios.

Asimismo, por cada euro gastado en compras a través de la web de Cinesa, los clientes de Iberia Club acumularán 3 Avios.

El responsable de Iberia Club, Pepe Palma, ha señalado que con la incorporación de Cinesa siguen ampliando el ecosistema de iberia Club "con propuestas de valor que responden a los intereses reales de los socios".

"Nuestro objetivo es ofrecer cada vez más oportunidades para ganar y utilizar Avios de forma sencilla, integrando el programa en su día a día y reforzando su utilidad más allá del viaje", ha añadido.

Por su parte, el head of Partnerships Spain & Latinoamérica de IAG Loyalty, Julio Marchena, ha señalado que están "muy ilusionados" con este anuncio, ofreciendo "una forma más" de acumular Avios.

El director general de Cinesa para el norte y sur de Europa, Ramón Biarnés, también ha destacado que la cultura y los viajes "son dos elementos que encajan de manera natural", por lo que cree que los usuarios de Avios "van a saber aprovechar perfectametne esta colaboración".

Además de volar, los miembros de Iberia Club pueden acumular Avios a través de socios de compras online, entrega de comida, estancias en hoteles y alquiler de coches, entre otros.

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