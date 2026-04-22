Lugares de España y del mundo que celebran a San Jorge

Antes de desvelarte donde puedes celebrar San Jorge a lo grande ¿sabes quién fue este santo? Era en realidad un soldado romano cristiano allá por el S.III, en tiempos del emperador Diocleciano y fue ejecutado por negarse a renunciar a su fe cristiana lo que lo convirtió en mártir; antes de ese trágico final, este soldado romano cristiano se hizo famoso porque luchó contra un dragón en Libia y lo venció, de hecho lo mató; como sucede con personajes tan antiguos y tan ligados a la tradición popular, no sabemos donde termina la historia y empieza la leyenda pero eso, en realidad, importa poco, lo que no importa hoy es dónde disfrutar de las fiestas de San Jorge.

En España tanto Cataluña como Aragón tienen a San Jorge por patrón pero no creas que es solo en estas regiones donde se celebra a este santo, también en la localidad alicantina de Alcoy y en Cáceres; si eliges visitar Cataluña en este día, el lugar más recomendado tiene que ser por fuerza Barcelona porque así podrás disfrutar no solo de las celebraciones del patrón de Cataluña sino también de un Día del Libro acompañado con rosas (además de con libros, claro…); en Aragón el día de San Jorge es una fiesta popular e institucional porque es el Día de Aragón, más allá de los eventos institucionales, hay mucho ambiente tanto en los parques como en las plazas de las ciudades y pueblos más importantes de esta región española.

Fiesta de Moros y Cristianos en Alcoy en honor de San Jorge | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

En Alcoy celebran una fiesta de moros y cristianos en honor a San Jorge en su día (una fiesta de no poca importancia pues es de Interés Turístico Internacional) y en Cáceres celebran este día de modo muy teatral y simbólico: con una recreación medieval en el casco histórico y la quema del dragón.

¿Y más allá de nuestras fronteras? ¿También sea celebra a San Jorge? Pues sí, especialmente en el norte de Portugal donde se trata de fiestas muy arraigadas aunque no son de afluencia masiva de público (así que podrás disfrutarlas a placer…); claro que, a nivel europeo y después de las celebradas en España, toca hablar de Reino Unido porque San Jorge es el patrón de Inglaterra y en Londres se celebra con diferentes actos institucionales, la ciudad se llena de banderas y tanto en los pubs como en diferentes espacios, se celebran eventos culturales (y es que coincide, además, con el aniversario de Shakespeare…). Sin dejar todavía Europa occidental, nos vamos a Alemania porque ahí también celebran a San Georg (San Jorge); se trata de una celebración ligada a las fiestas de la primavera y la protección del ganado y se celebra por tanto en zonas rurales, especialmente en las de Baviera).

Estatua del Dragón (Londres) | Pxhere

¿Quieres irte más lejos para celebrar San Jorge? En Georgia celebran a este santo por todo lo alto, es de hecho una de las celebraciones más importantes del país; en Brasil, especialmente en Río de Janeiro, San Jorge cuenta con no pocos devotos que lo celebran a lo grande y de modo muy especial porque en estas celebraciones confluyen la tradición católica con la afrobrasileña.