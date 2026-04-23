Cristo Rey de Belalcázar: ¿sabías que este monumento funciona como santuario?

Ponemos rumbo a Colombia, concretamente hasta Belalcázar, donde encontramos un gran número de construcciones y monumentos. Un claro ejemplo es, precisamente, el Cristo Rey, una escultura colosal de 37 metros de altura y cuya construcción se inició en 1948. Eso sí, hasta principios de 1954 no se procedió a su inauguración.

Cristo Rey de Belalcázar, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que su construcción fue iniciativa de Antonio José Valencia durante su estancia en Belalcázar. Según registros históricos, el presbítero promovió la creación de una imagen religiosa en el cerro del Oso. Con ese objetivo, convocó a la comunidad para tratar de escoger la representación. Finalmente, la propuesta seleccionada fue la del artista Antonio Palomino.

El terreno fue concedido al sacerdote por parte de Ángel Arango, su propietario, y consagrado para el monumento con una procesión de los fieles. Su construcción, en la que se utilizó cemento, comenzó en 1948 y tardaron seis años en completarla. Cabe destacar que la obra fue dedicada por los obispos de Pereira y San Gil, presidida por el arzobispo de Manizales.

Cristo Rey de Belalcázar, a través de sus características

Es importante destacar que este monumento está situado sobre una colina, conocida como el Cerro del Oso. El conjunto arquitectónico tiene aproximadamente 37 metros, divididos en un pedestal de 15 metros y una estatua de 22 metros. El acceso interior al monumento incluye una escalera de unos 161 peldaños, gracias a la que se puede llegar al interior de la cabeza de la estatua.

Cristo Rey | Imagen de Juan Rafael 9, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

El de Belalcázar forma parte de una serie de monumentos con la misma advocación que fueron construidos en Colombia entre los años 30 y 50 del siglo pasado. Esta iniciativa estuvo influenciada por la proclamación de la festividad de Cristo Rey por el Papa Pío XI en 1925. Además, este monumento ha funcionado como parque público desde su inauguración, a pesar de que está en terreno propiedad de la Iglesia.

Se puede acceder a una explanada y a un mirador situado en el quinto piso, desde el cual podemos observar no solamente varios municipios del eje cafetero, sino también valles y parques nacionales de la región. Eso sí, el acceso a diversas áreas del monumento requiere un pago, que está destinado íntegramente a su mantenimiento.

La función religiosa de este monumento

Una de las características más sorprendentes de este Cristo Rey es que funciona como santuario católico. Por este motivo, desde que se inauguró, se ha convertido en lugar de peregrinación para fieles que practican diversas devociones, como el Vía Crucis y la veneración del Señor Caído. De hecho, en 2022, se institucionalizó la celebración de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

Por si fuera poco, el monumento forma parte de una propuesta pastoral en la que se vinculan elementos tanto arquitectónicos como artísticos con referencias bíblicas. En total encontramos hasta 67 pasajes bíblicos que están perfectamente distribuidos en tres recorridos. Además, la construcción cuenta con 161 escalones, un número que está asociado a los 150 salmos, los 7 cánticos del Apocalipsis y los 4 cánticos evangélicos de la Liturgia de las Horas. ¡Algo verdaderamente curioso y sorprendente!