King Charles III England Coast Path: Inglaterra inaugura el sendero costero más largo del mundo con 4.345 kilómetros

Inglaterra ha culminado la puesta en marcha del King Charles III England Coast Path, un itinerario peatonal que, con 4.345 kilómetros de longitud, se convierte en el sendero señalizado más extenso del mundo.

El proyecto, desarrollado por Natural England, ha necesitado más de una década y media de trabajos para enlazar tramos costeros que hasta ahora permanecían cerrados o eran de difícil acceso. Gracias a ello, por primera vez es posible recorrer de forma ininterrumpida todo el litoral inglés.

La inauguración coincide con la designación de 2026 como Año de la Costa, una iniciativa orientada a fomentar un modelo de turismo respetuoso con el entorno y a reforzar la economía de las comunidades costeras. El sendero ha sido bautizado en honor al rey Carlos III, en reconocimiento a su vinculación histórica con la protección del medioambiente.

Las previsiones oficiales apuntan a que el impacto económico, actualmente estimado en 350 millones de libras anuales, aumentará con la consolidación de esta infraestructura.

Desde el punto de vista técnico, la ruta destaca por su carácter accesible. Incluye nuevas pasarelas, puentes y un sistema de señalización homogéneo en todo el país, pensado para facilitar el tránsito a personas con movilidad reducida y a familias.

Además, incorpora el sistema denominado "rollback", que permite modificar el trazado tierra adentro si la erosión afecta a los acantilados, garantizando así la continuidad del recorrido frente a los efectos del cambio climático.

Más allá del senderismo, el itinerario conecta enclaves de gran valor cultural y científico, como la Costa Jurásica de Dorset, el castillo de Bamburgh o el histórico puerto de Portsmouth. También enlaza con el Thames Path en Woolwich, acercando el centro de Londres al entorno marítimo del estuario.

Durante 2026, la ruta será escenario de múltiples actividades, entre ellas festivales gastronómicos como el Whitby Fish & Ships y citas culturales como el International Sea Shanty Festival.

En el ámbito rural, el proyecto pretende dinamizar pequeñas localidades pesqueras y destinos tradicionales mediante un turismo más repartido a lo largo del territorio. La propuesta se completa con productos locales —desde mariscos hasta vinos del sur de Inglaterra— y una red de alojamientos singulares que incluye faros rehabilitados y pubs históricos, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año.