Historia de la Estación Central de Helsinki y por qué es considerada como una de las más bonitas del mundo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Helsinki, una de las capitales europeas más sorprendentes y con más encanto. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente impresionantes. Un claro ejemplo es, precisamente, su Estación Central.

Estamos ante la principal estación de ferrocarril de la capital de Finlandia y está situada en Kluuvi, en pleno centro. Cabe destacar que, poco a poco, con el paso del tiempo, y como era de esperar, se ha convertido en un importantísimo centro de coordinación del transporte público en el área metropolitana de la ciudad.

Tanto es así que, diariamente, son unos 200.000 pasajeros los que utilizan esta Estación Central por lo que, a su vez, se considera como el edificio más visitado del país. Y es que, entre otras cuestiones, también sirve como punto de origen de los trenes de cercanías VR, así como un sinfín de trenes de larga distancia de Finlandia.

Por si fuera poco, desde esta Estación Central de Helsinki, no solamente parten viajes nacionales, sino que muchos van al extranjero. Un claro ejemplo lo encontramos en el tren con destino a San Petersburgo. Además, esta impresionante construcción alberga la Estación Rautatientori, considerada como la más transitada en cuanto al Metro de Helsinki se refiere.

A principios de junio de 2010, la estación central de ferrocarril de Helsinki comenzó a llamarse, oficialmente, Estación de tren central de Helsinki (Helsingin päärautatieasema-Helsingfors centralstation). Un nombre que sustituye al anterior, que era Helsingin rautatieasema-Helsingfors järnvägsstation.

Estación Central de Helsinki, a través de su historia

Detalle de la Estación Central de Helsinki | Pixabay

Debemos saber que fue diseñada por Eliel Saarinen, padre de Eeron Saarinen, y reemplazó a la estación anterior que se construyó en 1862 y fue proyecto de Carl Albert Edelfelt. Al quedar pequeña para hacer frente al notable aumento de pasajeros, en 1904 se organizó un concurso para erigir una nueva construcción.

De las 21 propuestas, la que más convenció fue la de Saarinen, puesto que presentaba un diseño romántico nacional puro. A pesar de todo, se abrió un debate nacional que provocó que el autor rediseñase la estación y abandonase por completo el romanticismo. Las obras comenzaron en 1909 y tardaron unos cinco años en completar en edificio, y otros cinco años para que fuese inaugurada. Cabe destacar que la ceremonia donde se oficializaba su apertura se retrasó por la Primera Guerra Mundial.

Así pues, esta Estación Central de Helsinki, calificada como Art Nouveau, también contiene un sinfín de características que, con posterioridad, definirían el Art Deco Modernista que se ha aplicado en numerosas estaciones de Estados Unidos, como es el caso de Los Ángeles, Cincinnati, Buffalo o, incluso, Newark. Lo que es un hecho es que, el paso del tiempo, ha hecho posible que esta Estación Central de Helsinki se haya convertido en una de las estaciones de trenes más bonitas no solamente de Europa, sino en todo el mundo.