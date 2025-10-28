Estos son los lugares que hacen de Savannah una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos

Savannah es una ciudad histórica, es de hecho la más antigua de Georgia pues se fundó en 1733 y es, además, una de las mejor conservadas de todo el sur; en su casco histórico se conservan plazas arboladas con robles centenarios, casas antebellum (que son anteriores a la Guerra Civil americana) y cementerios antiguos, ahora bien, ¿sabes por que está considerada como una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos? Los datos que sustentan esta afirmación tienen que ver con la historia de Savannah, una historia llena de epidemias, incendios, batallas, historias de esclavitud… y también porque se trata de una ciudad construida sobre antiguos cementerios.

En un entorno así Halloween y el Día de los Difuntos no se puede celebrar de cualquier manera y de hecho no se hace, aquí esta festividad es melancólica es bella, no es ni de lejos tan festiva como en otras ciudades americanas; ahora bien ¿cuáles son los lugares más embrujados de Savannah? Son los siguientes:

Cementerio Colonial Park

Cementerio Colonial Park | Imagen de Daniel Mayer, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Es el cementerio más antiguo de la ciudad pues data del año 1750; bajo sus árboles hay placas con nombres borrados por el paso del tiempo y tumbas que fueron desplazadas durante la Guerra Civl; es además un cementerio cargado de misterio y leyenda porque cuentan que, durante la noche, los soldados confederados y las víctimas de la fiebre amarilla aquí enterrados, vagan entre las tumbas…

Cementerio Bonaventure

Cementerio Bonaventure | Imagen de Judson McCranie, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Este es uno de los cementerios más fotogénicos del mundo por sus esculturas de ángeles y sus árboles centenarios además de por sus nieblas matinales; sólo por eso ya merece una visita pero es que en el Día de Difuntos luce especialmente bello por las flores, las velas y las pequeñas ofrendas que decoran sus tumbas.

Mercer-Williams House

Mercer-Williams House | Imagen de Judson McCranie, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La Mansión Mercer-Williams es una casa elegante, bella… y embrujada: aquí se cuentan historias de asesinados, maldiciones y apariciones, es tan terriblemente famosa que se puede visitar en un tour turístico en el que te contarán (y te asustarán…) con estas historias y leyendas.

The Sorrel-Weed House

Sorrel-Weed House | Imagen de Jud McCranie, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Esta pasa por ser una de las casas más embrujadas de Estados Unidos; se puede visitar durante la noche, es más, se recomienda participar en alguno de los tours nocturnos en los que se cuentan historias de esclavos, de tragedias y de las voces inexplicables que recorren la casa.