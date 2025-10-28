El mapa con el pueblo ideal para celebrar Halloween según cada provincia de España

¿Buscando una escapada terrorífica cerca de casa? Mientras que para muchos el destino perfecto sería el hogar del Conde Drácula en Transilvania o las Catacumbas de París, otros deciden viajar algo más cerca para sucumbir a Halloween.

Para ello, la web de viajes baratos Holidayguru ha recopilado en un mapa los nombres de los municipios más 'terroríficos', por cada provincia de España. Aunque ninguno de estos municipios está encantado (al menos que se sepa), pueden ser un destino ideal para estas fechas... ¡si te atreves!

De Aldeaquemada a Ultramort, la geografía española está llena de topónimos aterradores y a continuación te dejamos el mapa y la lista completa de cada pueblo según cada provincia de España. ¿Te animas a hacer una escapada rural aterradora por nuestro país?

Mapa: el pueblo 'ideal' para celebrar Halloween, por provincia | Holidayguru

Listado de pueblos por provincia