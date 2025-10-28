DESCÚBRELOS
El mapa con el pueblo ideal para celebrar Halloween según cada provincia de España
Si estás buscando una escapada por Halloween pero no quieres irte muy lejos "de casa", a continuación te dejamos un mapa y un listado de los pueblos ideales para visitar según cada provincia de España.
¿Buscando una escapada terrorífica cerca de casa? Mientras que para muchos el destino perfecto sería el hogar del Conde Drácula en Transilvania o las Catacumbas de París, otros deciden viajar algo más cerca para sucumbir a Halloween.
Para ello, la web de viajes baratos Holidayguru ha recopilado en un mapa los nombres de los municipios más 'terroríficos', por cada provincia de España. Aunque ninguno de estos municipios está encantado (al menos que se sepa), pueden ser un destino ideal para estas fechas... ¡si te atreves!
De Aldeaquemada a Ultramort, la geografía española está llena de topónimos aterradores y a continuación te dejamos el mapa y la lista completa de cada pueblo según cada provincia de España. ¿Te animas a hacer una escapada rural aterradora por nuestro país?
Listado de pueblos por provincia
- Almería - Carboneras
- Cádiz – Los Ángeles
- Córdoba - Hornachuelos
- Granada -Peligros
- Huelva - Fuenteheridos
- Jaén - Aldeaquemada
- Málaga – El Secadero
- Sevilla – La Campana
- Huesca - Broto
- Teruel – La Hoz de la Vieja
- Zaragoza - Contamina
- Asturias - Llamas
- Islas Baleares – Cala Rajada
- Las Palmas - Antigua
- Santa Cruz de Tenerife - Candelaria
- Cantabria - Hoyos
- Albacete – Las Ánimas
- Ciudad Real - Herencia
- Cuenca – Mota del Cuervo
- Guadalajara - Matarrubia
- Toledo - Cabezamesada
- Ávila - Hoyocasero
- Burgos - Quemada
- León – Matanza de los Oteros
- Palencia - Torquemada
- Salamanca – Dios le Guarde
- Segovia - Matamala
- Soria - Matalebreras
- Valladolid - Matapozuelos
- Zamora – Peleas de Abajo
- Barcelona - Mataró
- Girona - Ultramort
- Lleida - Maldá
- Tarragona - Ascó
- Badajoz - Bancarrota
- Cáceres – Sancti Spiritus
- A Coruña - Zas
- Lugo - Páramo
- Ourense – El Bollo
- Pontevedra – Villa de Cruces
- La Rioja - Cenicero
- Madrid - Paracuellos
- Murcia – El Palmar
- Navarra - Milagro
- Álava - Salvatierra
- Gipuzkoa - Escoriaza
- Bizkaia - Morga
- Alicante - Pego
- Castellón – La Mata
- Valencia – El Derramado
