Estos son los lugares de Jane Austen que celebran su 250 aniversario

Tanto si has leído sus novelas como si no lo has hecho seguro que conoces las historias que escribió porque han sido llevadas al cine y a la televisión en diferentes ocasiones ¿quién no recuerda aquella magnífica versión de Sentido y Sensibilidad con Emma Thompson, Hugh Grant y Kate Winslet? ¿Y la adaptación de Orgullo y prejuicio protagonizada por Keira Knightley? Eso por no hablar de la serie de la BBC en la que el papel de Darcy lo interpretaba Colin Firth… y de las diferentes versiones de Emma entre las que cabe recordar las protagonizadas por Gwyneth Paltrow primero y Anya Taylor Joy después. Pero no pretendemos hablar de cine, de hecho ni tan siquiera de literatura… lo que queremos hacer es poner en tu radar los lugares del Reino Unido que, a cuenta del 250 aniversario de Jane Austen, se convertirán en destinos viajeros de primer orden en 2025.

Jane Austen nación en Steventon, en Hampshire y pasó su infancia entre Oxford, Southampton y Reading; después se trasladó con su familia a vivir a Bath pero no pasaría allí el resto de su vida: primero regresó a Southampton y después se trasladó a Chawton, cerca de Alton; el último año de su vida lo pasa en Winchester; poniendo estos lugares en el mapa de Inglaterra ya puedes empezar a planificar tu ruta, ahora bien, ten en cuenta que los lugares de Jane Austen no se limitan a las localidades en las que vivió, muchos pueblos cercanos son destinos habituales de los protagonistas de sus novelas porque eran también excursiones habituales de la propia Jane, por no hablar de las temporadas que pasaba en Londres en casa de su hermano.

Jane Austen's House | Jane Austen's House, Chawton by Colin Smith, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Vamos a concretar un poco ¿cuáles son los lugares de Jane Austen que tienes que visitar si quieres descubrir cómo celebrará Inglaterra su 250 aniversario? El Jane Austen Centre de Bath es una visita obligada, además sobran las razones para visitar Bath más allá de Jane Austen, es la ciudad balneario y ciudad de vacaciones por excelencia de toda Inglaterra; además, sabiendo que aquí se celebra cada año el festival de Jane Austen más importante del mundo… ¿imaginas cómo será en 2025? Lo de las casas museo no es una moda… si convertimos las casas de escritores, pintores o artistas en general en museos es no solo como homenaje a ellos sino también para satisfacer nuestro espíritu más cotilla y colarnos en los espacios en los que ellos vivieron; en lo que respecta a Jane Austen puedes visitar la que fuera su casa en Chawton.

El fin de una ruta por los lugares de Jane Austen tiene que estar, por fuerza, en Winchester y no solo porque aquí pasó la ilustre escritora el último año de su vida, sino también porque sus restos están enterrados en la Catedral de esta localidad británica, Winchester, una catedral que es además de las más notables de todo el país, una muestra de gran valor del estilo gótico inglés.

Placa memorial de Jane Austen en la Catedral de Winchester | BKP, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Bath y Hampshire se convierten así en el epicentro de las celebraciones del 250 aniversario de Jane Austen, gracias principalmente al Jane Auten Centre de Bath y a su casa museo en Chawton, pero no serán los únicos lugares del sur de Inglaterra que recuerden a esta emblemática escritora ni serán tampoco los únicos que quieras visitar si te animas a recorrer los lugares de Jane Austen en 2025 a cuenta de su aniversario, hay más:

Steventon es el principio porque allí nació Austen y son varios los eventos que la recordarán, entre ellos un festival floral en la iglesia de la localidad en el mes de julio; Alton es otro lugar importante en la vida de Austen y empezará pronto las celebraciones en honor a esta escritora, el 18 de este mismo mes de enero se celebra un baile (Jane Austen Birthday Ball); y Southampton, donde de hecho ya han empezado a celebrar a Jane Austen, desde el pasado mes noviembre y hasta el próximo mes de febrero se expone en God’s House Tower el escritorio de viaje de la escritora.

Una última recomendación: si no te conformas con visitar los lugares más emblemáticos de Jane Austen sino que quieres pasear por los caminos que ella paseó, ver los lugares que ella veía (o lo que queda de ellos), tu mejor opción es apuntarte a los diferentes tours organizados por Turismo de Hampshire (Visit Hampshire) porque, aunque no se trata de rutas creadas expresamente por el 250 aniversario sino que se podían disfrutar ya desde hace mucho tiempo, no nos cabe duda de que este año se van a cuidar especialmente.