Algunos aniversarios que nos pueden servir de excusa viajera en 2025

No, no necesitamos excusas para viajar, es más, solemos necesitar más bien razones de peso para no hacerlo, ahora bien, no está de más tener en cuenta los aniversarios redondos que se celebran a lo largo y ancho del año que acabamos de estrenar ¿por qué? No porque el hecho de que se cumplan 750 años del nacimiento de Dante o 250 del de Jane Austen sea un motivo viajero, sino porque alrededor de estas efemérides redondas suelen organizarse siempre nuevos e interesantes eventos o exposiciones que celebran la vida y obra de quien celebra tal aniversario. Por eso, aunque solo sea por eso, está bien tomar buena nota de los aniversarios más notables que se celebrarán en 2025, a continuación te sugerimos algunos indicándote además los destinos a los que puede llevarte.

Florencia | Pixabay

En 2025 se cumplen 760 años del nacimiento de Dante pero, no temas, no vamos a mandarte de excursión a su infierno sino a su Florencia natal… no digas que no es un gran viaje, se trata de una de las ciudades más bellas del mundo, esa en la que nació el llamado síndrome de Stendhal. ¿Más lugares ligados a este magnifico escritor italiano? Esos en los que vivió: Roma, Bolonia, Verona, Arezzo, Treviso, Lucca, Génova, Milán, París y Revena, donde está enterrado.

Además, en 2025 se cumplen 250 años del camino sin retorno hacia la independencia de Estados Unidos: el 19 de abril de 1775 comenzó la Guerra de Independencia y poco más de un año después, el 4 de julio de 1776, los representantes de las 13 colonias firmaban la Declaración de Independencia así que este aniversario nos lleva desde abril de 2025 hasta julio de 2026 (aunque la Guerra duraría todavía unos años más, hasta 1783).

Arezzo | Pixabay

En 1925 se publicaron un par de novelas que acabaron conviertiéndose en clásicos universales: El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald y la Señora Dalloway de Virginia Woolf, nos resistimos a pensar que en los lugares de estos escritores y sus obras no se organizarán eventos para celebrar un aniversario tan redondo como un centenario. Con Woolf tendrás que ponerte Londres por destino y podrás incluso pasear las mismas calles que paseaba la señora Dalloway, con Fitzgerald y su Gatsby cruzarás el charco para recorrer Long Island porque ahí está la ciudad ficticia en la que sucede la historia.

¿Más aniversarios redondos y literarios? Los hay, por ejemplo el de Thomas Mann, el autor de la Montaña Mágica, pues se cumplen 150 años de su nacimiento o el de Jane Austen que celebra su 250 aniversario: en el caso del alemán, seguir sus pasos te llevará a Lubeca, donde nació, y a Zurich, donde está enterrado mientras que si quieres seguir los pasos de Jane Austen tendrás que poner rumbo al Reino Unido: a Steventon, donde nació, o a Bath, donde pasó periodos de descanso.

Lubeca | Pixabay

También se cumplen aniversarios redondos de la publicación de Alicia a través del espejo (la continuación de Alicia en el País de las Maravillas) y del estreno de Tiburón… pero nos resistimos a mandarte de viaje al mundo mágico de Lewis Carroll, no sea que te encuentres con la reina de corazones pidiendo que te corten la cabeza, y al dantesco y mortal de Spilberg para que no acabes cayendo en las fauces de un tiburón blanco…

En 2025 se cumplirán 80 años del fin de la II Guerra Mundial y, la verdad, sabiendo lo que sucedió desde el tiempo previo a su estallido hasta su fin, no nos parece éste un mal año para viajar a los lugares cuya existencia estará para siempre ligada a ese terrible periodo de la historia: Normandía, Dunkerke, Berlín, Auschwitz, Stalingrado, Pearl Harbor, Hiroshima…

Cementerio americano en Normandía | Pixabay

Cerramos nuestra lista con algunos aniversarios espaciales… aunque lo del turismo espacial se nos antoje por ahora imposible: se cumplen 50 años de la puesta en órbita del primer satélite europeo y 60 del primer paseo espacial.

¿Que hay más aniversarios reseñables en 2025? Sin duda… pero estarás de acuerdo con nosotros en que solo con los que hemos incluso en esta noticia ya te hemos dado un buen número de excusas y destinos a los que viajar este año.