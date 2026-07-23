Estos son algunos de los hoteles más raros del mundo

Solemos elegir destino y después dedicamos tiempo ver cómo llegar a él y dónde alojarnos; la búsqueda de medio de transporte y hotel suele basarse en la comodidad y en la funcionalidad porque lo que de verdad queremos es llegar y disfrutar de nuestro destino, ahora bien, del mismo modo que hay viajes en los que el propio traslado es parte del goce (roadtrips, cruceros…) hay otros en los que el hotel supone también una de las mejores experiencias de todo el viaje y no nos referimos solo a los clásicos resorts con todos los servicios imaginables o por imaginar, sino a hoteles que ofrece experiencias realmente curiosas, raras, originales, diferentes… Hoteles como estos cinco:

Sun Cruise Resort en Corea del Sur

Sun Cruise Resort | Imagen de 최광모, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Este hotel es raro pero no tanto o muy raro, según se mire y es que se trata en realidad de un crucero (así que no es tan raro) que no solo no navega sino que está fuera del agua (eso sí es raro…); y más raro todavía es que esté situado sobre un acantilado con vistas al mar y junto a la playa. En realidad se trata de un edificio como un barco en el que vivir la experiencia de alojarse en un crucero sin sus inconvenientes (principalmente sin estar expuestos a las marejadas y marejadillas….).

Hang Nga Guesthouse en Vietnam

Hang Nga Guesthouse | Tom Ravenscroft, CC BY 1.0 , via Wikimedia Commons

Este hotel no puede ser arquitectónicamente más raro: se trata de una construcción que une de las líneas rectas como de la peste y está formado por árboles, raíces, túneles, escaleras imposibles… Su estilo evoca el modernismo de Gaudí pero con un toque más fantasmal y misterioso. Si nos ceñimos a la cosa arquitectónica es, probablemente, uno de los hoteles más originales del mundo.

Kruger Shalati

Kruger National Park (ZA), Skukuza, Kruger Shalati | Imagen de Dietmar Rabich, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este hotel está en al famoso Parque Nacional Kruger de Sudáfrica y es un hotel raro, curioso u original porque no es un hotel sino un tren: las habitaciones están ubicadas en un tren detenido sobre el puente bajo el que discurre el río Sabie, un río en el que es fácil ver hipopótamos, cocodrilos e incluso elefantes. La experiencia de alojarse en este hotel es única porque no solo es dormir en un tren sino disfrutar de un safari desde tu propia habitación.

Hotel de Sal Luna Salada

Hotel de sal Luna Salada | Imagena de Vaido Otsar, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Este hotel está en el famoso Salar de Uyuni y complementa de forma perfecta la experiencia que supone visitar este sugerente lugar: en el hotel de sal Luna Salada prácticamente todo está construido con bloques de sal, tanto la paredes como los muebles y hasta los detalles decorativos. Dado que el salar de Uyuni es uno de los paisajes más surrealistas del mundo, completar la experiencia alojándote en un hotel resulta ser una magnífica idea. Ten en cuenta que este no es el único hotel de sal del Salar de Uyuni, hay otras como el Palacio de Sal (más lujoso si cabe que Luna Salada) así que podrás elegir (y comparar precios, claro).

Das Park Hotel

Das Park Hotel | Imagen de Alraunenstern, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Cerramos nuestra lista con un hotel, arquitectónicamente, también sorprende bastante y es bueno se trata de un edificio, ni de un barco, ni de un tren, ni de si se ha construido con estos aquellos materiales sino de una suerte de bungalows conforma de tubo de hormigón; la intimidad, una vez cierras la puerta de tu tubo, está asegurada al mil por mil… Eso sí, ten en cuenta que no son aptas para claustrofóbicos (los tubos no tienen más que unos 2 metros y medio de diámetro) aunque cuentan con todo lo necesario: cama doble, enchufes, espacio para el equipaje y luz natural.