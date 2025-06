Estos son algunos de los destinos más refrescantes del mundo en verano (y no son playas)

La playa es el destino estrella del verano, siempre, y lo es precisamente porque nos permite refrescarnos placenteramente en el mar además de ofrecernos un entorno perfecto para divertirnos ya sea practicando surf o esnorkel, buceando, nadando, tomando el sol sobre una colchoneta, jugando con el clásico flotador gigante en el agua o a las palas en la arena, degustando un helado bajo la sombrilla, jugando una partida de mus o leyendo un libro. Ahora bien, no solo la playa es un destino perfecto para refrescarnos en verano, hay otros (y no es necesario llenarse de arena para disfrutarlos).

Hallstatt o la Cueva de Eisriensenwelt en Austria

Acceso a la cueva de Eisrienselwelt | Pixabay

Hallstatt es un pueblo precioso, de hecho suele aparecer siempre entre los más bonitos del mundo y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; está rodeado de montañas alpinas y aquí las temperaturas frescas están aseguradas incluso en verano. Y más fresca todavía que Hallstatt es la Cueva de Eisriensenwelt, es de hecho la cueva de hielo más grande del mundo y los termómetros que miden la temperatura en su interior jamás suben de 0ºC, ni siquiera en verano.

Svalbard en Noruega

Svalbard | Pixabay

Esta isla noruega fue la elegida para crear en ella un gran búnker en el que se guardan semillas procedentes de todas partes del mundo de modo que si alguna catástrofe devasta una zona pueden recurrir aquí para recuperar sus cultivos; y se eligió Svalbard para la ubicación de este búnker porque en esta isla siempre es invierno… Se trata de una isla del Ártico con clima polar durante todo el año, especialmente famosa por ese búnker de interés mundial pero también por sus glaciares, sus cuevas de hielo y su vida salvaje y polar (osos incluidos).

El Bosque de Hoh en Estados Unidos

Bosque de Hoh | Imagen de Michael Gäbler, licencia: CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

En general cualquier bosque suele ser un buen refugio para poder refrescarnos en verano, ahora bien, el estadounidenseBosque de Hoh es sin duda uno de los mejores para este fin porque, al tratarse de un bosque de clima templado lluvioso y por tanto muy húmedo y de vegetación densa, mantiene temperaturas frescas durante todo el año, también en la época veraniega; además es un bosque casi de cuento por sus nieblas matutinas, sus senderos sinuosos y tranquilos y porque las copas de sus árboles están cubiertas de musgo (imagina el nivel de humedad…).

El Monte Fuji en Japón

Monte Fuji | Pixabay

El Monte Fuji no es solo un símbolo de Japón ni una de sus imágenes más emblemáticas, es además un lugar perfecto para refrescante si tienes el País del Sol Naciente por destino en verano; la zona que rodea el monte nos regala un paisaje de montaña boscoso en el que no faltan los lagos, un lugar en el que las temperaturas suaves, cuando no bajas, están aseguradas y donde podemos disfrutar, además, de vistas espectaculares.

El Valle de Jiuzhaigou en China

Jiuzhaigou | Pixabay

Cerramos nuestra lista de destinos refrescantes en China porque el Valle de Jiuzhaigou, en la cordillera de Min, mantiene temperaturas suaves incluso en verano por su elevada altitud, además es una zona realmente espectacular gracias a sus montañas, sus cascadas y sus bosques frondosos que componen no solo paisajes naturales y refrescantes sino que crean una atmósfera mágica, casi de cuento, tal es su belleza.