Estas son las dunas más espectaculares del mundo

Aun así, no se trata de elementos naturales que cambien radicalmente en poco tiempo y por eso las dunas más espectaculares del mundo hoy son las que lo vienen siendo desde hace ya años; no diremos que sean las más altas ni las más grandes porque esos matices no solo pueden variar de año en año sino que también son medidas que pueden diferir, por ejemplo, si hablamos de las dunas más altas ¿lo hacemos de las que tiene una cresta a mayor altura o de las que marcan la mayor altura medida desde su base? Porque el resultado no es el mismo.

Sin más preámbulos ¿cuáles son las dunas más espectaculares del mundo? Eso, y donde encontrarlas, es lo que vamos a contarte a continuación:

Desierto de Namibia | Pixabay

Duna Federico Kurbus, que está en el Bolsón de Fiambalá, al noroeste de Argentina mide 1230 metros de su base a su cresta (si tenemos en cuenta que está ubicada a una altura de 1615 metros sobre el nivel del mar, podemos decir que supera los 2800 metros de altura); sin salir de Sudamérica pero saltando a Perú encontramos otra duna de imponente presencia, tan grande que se llama precisamente así, Duna Grande: roza los 1000 metros de altura sin alcanzarlos (se queda en los 924 metros) pero, ya que está ubicada a 729 metros sobre el nivel del mar, su cretas supera de largo los 1600 metros. También en Perú están las Dunas ILO que superan los 700 metros de altura.

Dunas. Perú | Pixabay

De Sudamérica nos vamos a África porque las dunas del desierto de Namibia son merecedoras de formar parte de este recopilatorio de dunas: dicen que no sólo son de las dunas más altas del planeta sino también de las más antiguas (y tratándose de un desierto esto no resulta difícil de creer); hay que se aventura a ver estas dunas desde el aire disfrutando de viajes en globo aerostático o en helicóptero, otros que prefieren sentirlas más cerca y deciden adentrarse en ellas en quad o incluso caminando, también hay quienes practican sundboard en ellas; ¿las más famosas? La Duna 7 por su altura, unos 380 metros, y la Duna 45 porque dicen que es desde la que disfruta de uno de los amaneceres más bellos del mundo.

Dune du Pilat | Pixabay

Claro que si hablamos de grandes dunas también hay que volar a China, al desierto de Badain Jaran porque sus dunas rondan los 500 metros de altura; y también hay que viajar a México, concretamente al desierto de Sonora, para visitar la Duna de la Reyna con sus nada desdeñables 320 metros de altura.

¿Y en Europa? ¿El viejo continente no sabe de dunas? Algo sí, especialmente en Francia, porque allí está la Duna du Pilat, que es la más grande de Europa y que poco a poco y como quien no quiere la cosa, va sufriendo la erosión del mar por una lado y su empuje tierra adentro donde va engullendo bosques enteros centímetro a centímetro.