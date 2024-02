Estas son algunos de los pueblos y ciudades más pequeños del mundo

Cuando pensamos en grandes viajes solemos pensar en grandes ciudades como Tokio, Londres, París, Roma o Nueva York y en otras localidades no tan grandes pero igualmente encantadoras, con mucha historia en sus ladrillos como Venecia o Florencia, Viena, Praga, Budapest… ¡y tantas otras más! Pero lo que no solemos hacer es pensar en pueblos y ciudades pequeños, muy pequeños, tan pequeños que pueden ser considerados los más pequeños del mundo. Hoy vamos a visitar algunos de ellos sabiendo que su gran ventaja es que no tienes que buscar las visitas imprescindibles a realizar en ellos, tendrás tiempo de sobra de verlo todo.

Hum, en Croacia, es una ciudad tan pequeña que en ella solo viven una veintena de personas, ahora bien, no son pocos quienes la visitan porque su arquitectura medieval con sus calles empedradas atrae a los amantes de la historia y del arte.

Parlamento de Sark. | Imagen de Man vyi en Wikipedia, licencia de dominio público

Sark es una ciudad que ocupa una isla entera, eso sí, una isla pequeña, tan pequeña que la ciudad que alberga es una de las más pequeñas del mundo; está en en Canal de la mancha y es una de las últimas colonias feudales del mundo. Sus habitantes apenas llegan a los 500.

Castillo de Durbuy. Bélgica | Imagen de Juan Antonio Cordero en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Durby, en Bélgica, pasa por ser la ciudad más pequeña del mundo; se trata de una ciudad tan medieval como pintoresca en la que viven unas 11.000 personas y que resulta tan bella por su entorno, en el meandro del río Ourthe, como por su patrimonio histórico comenzando por sus calles adoquinadas y su castillo.

Sede gobierno Vaticano | Imagen de Sitomon en Wikipedia, licencia- CC BY-SA 2.0

La cuarta en discordia seguro que la conoces: el Vaticano, en esta ciudad estado solo viven unas 800 personas, ahora bien, los turistas llegan por miles y es que se trata de una de las pocas ciudades del mundo que no podrás ver y disfrutar plenamente en un día, la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos merecen mucho más que apenas unas horas.

Main Street. Buford, Georgia (Estados Unidos). | Buford_Georgia_Main_Street_Imagen de SudoGhost en Wikipedia, licencia- CC BY-SA 3.0

No creas que solo hay ciudades pequeñas en Europa, por más que en América les guste hacer todo a lo grande también saben cuidar de sus pequeñas ciudades, la más pequeña de todo Estados Unidos es Buford, es tan pequeña que ronda los 10.000 habitantes así que en cualquier momento se convierte en pueblo…

Vergennes. Vermont (Estados Unidos) | Imagen de Ahale en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Otra ciudad pequeña es Vergennes en Vermont; es de hecho la ciudad más pequeña de este estado americano y es que cuenta con unos 2.500 habitantes; aunque lo cierto es que en este caso podríamos hablar más de un pueblo que de una ciudad, no en vano Vergennes es famosa por su encanto rural, también por su historia.