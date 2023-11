5 lugares que has de visitar en tu viaje a Budapest

Budapest es, sin lugar a dudas, una de las capitales más bonitas de Europa. Desprende belleza en sus calles, en sus monumentos y, en general, en cada uno de sus rincones. Por eso no es de extrañar que quienes la visitan, vuelvan en su mayoría enamorados de ella y de todo lo que desprende. No obstante, es posible que lo elijas como destino para un viaje de apenas dos días y, en ese caso, debes hacer un listado de esas cosas que no te puedes perder.

Es precisamente de esos lugares imprescindibles de Budapest de lo que vamos a hablar en estas líneas. De los más importantes, de esos que no puedes dejar de fotografiar y se quedan grabados en tu retina para siempre.

Parlamento

No hay opción a réplica: el Parlamento de Budapest es uno de los símbolos de la ciudad. Por tanto, también es uno de esos lugares que no puedes perderte si visitas la capital húngara. Pero si puedes, visítalo durante el día y también por la noche, cuando queda completamente iluminado. Y si lo haces desde un barco navegando por el Danubio, mejor.

Balneario | Pixabay

Balneario Széchenyi

Muy posiblemente hayas escuchado hablar de los baños termales de Budapest. Bien, pues el más importante de los que hay en la ciudad es el balneario Széchenyi, situado en el parque Varosliget. En realidad, puedes hacer una visita 2x1, porque la zona verde en la que se ubica también merece la pena ser descubierta.

Budapest | Pixabay

Bastión de los Pescadores

Se trata de otra de las estampas típicas de Budapest y, en esta ocasión, se alza sobre la colina de Buda. Si bien es cierto que la construcción es bonita, con sus torres y su color crema, si tantas personas lo visitan no es solamente por eso sino también por las espléndidas vistas que regala de la ciudad. Desde allí podrás ver el Parlamento, el Danubio y los puentes que lo cruzan, alguna que otra iglesia y, además, maravillosos atardeceres.

Széchenyi | Pixabay

Puente de las cadenas

Cada uno de los puentes que cruzan el Danubio tienen una estructura diferente y, a su manera, resultan llamativos. Pero si hay uno que destaca sobre el resto ese es el famoso puente de las Cadenas. Este, cabe apuntar, gana mucho cuando cae la noche y queda iluminado.

Ruin Bar | Pixabay

Ruin Bar

Puede que te preguntes de qué se trata, pues no hablamos de un lugar en concreto. Los ruin bar son bares a los que ir a comer, cenar o tomar algo ubicados en antiguas fábricas o edificios abandonados durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día han sido rehabilitados y decorados de manera particular, y son todo un imprescindible en Budapest.