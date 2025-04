Estas son algunas de las rutas de senderismo más recomendadas de España en primavera y por qué

El final del invierno y el principio de la primavera han estado tan pasados por agua y en general tan invernales, que hemos alargado la temporada de nieve, tanto que si vives en Madrid raro será que no hayas hecho cola para disfrutar de Navacerrada en marzo. Ahora bien, que la primavera sea caprichosa y a veces nos sorprenda con más lluvias de las esperadas (al fin y al cabo no se dice eso de abril aguas mil por nada…) no significa que deje de ser primavera, que los días vayan siendo más largos y luminosos, que las temperaturas empiecen a subir, los campos a florecer… El mundo es siempre más bello en primavera.

Y por eso, porque el mundo es más bello en primavera y porque para patearlo no necesitamos un calor tórrido sino los días primaverales que tenemos por delante, hoy queremos recomendarte algunas rutas de senderismo que son especialmente espectaculares en primavera por diferentes razones.

Ruta de los Pilones en el Valle del Jerte

Valle del Jerte | Pixabay

Si hablamos de senderismo y primavera tenemos que empezar, por fuerza, por el Valle del Jerte porque este valle, cuando los cerezos florecen, nos regala algunas de las estampas naturales más bellas del mundo (sin ánimo de exagerar…); la Ruta de los Pilones, en la Garganta de los Infiernos, es la más recomendada porque es una ruta circular de poca dificultad que se recorre en tres o cuatro horas con tranquilidad.

Senderos del volcán de Cerro Gordo o entre Almagro y Calzada

Calatrava la Vieja | Imagen cortesía de Turismo de Almagro

Si el Valle del Jerte nos atrae por sus cerezos en flor el Campo de Calatrava, en Ciudad Real, lo hace por sus amapolas, por su lavanda y sus colinas verdes; puedes recorrer los senderos alrededor del volcán de Cerro Gordo o la ruta que une Almagro y Calzada para disfrutar de este precioso paisaje primaveral.

Ruta de los campos de flores del interior de la Costa Brava

Peratallada | Imagen de Mutari - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2619488

La Costa Brava es un destino de verano de primer nivel pero, antes que llegue el calor y quieras zambullirte en sus playas, puedes disfrutar de su interior en primavera porque los paisajes que descubrirás son un espectáculo natural: campos de flores, frutales como melocotoneros o almendros en flor… ¿Rutas a recorrer? Los senderos entre Peraltada y Vilabertran.

Ruta de la Cascada del Purgatorio

Cascada del Purgatorio | Imagen de Juan Cesar Jover (Medyr), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Nos vamos a la Sierra Norte de Madrid porque la Ruta de la Cascada del Purgatorio, que se recorre en tres o cuatro horas, bien merece el viaje; su nombre ciertamente impone un poco pero los paisajes que disfrutarás son más de paraíso que de purgatorio: bosques de flores silvestres, campos de narcisos y violetas, saltos de agua…

Ruta circular desde Elizondo a Airizkun en el Valle del Baztán

Panorámica de Elizondo | Imagen de Alberto-g-rovi - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104891243

Cerramos nuestro recorrido por las rutas de senderismo más espectaculares de España en el Valle del Baztán porque allí podemos gozar de una ruta que se recorre en unas cuatro horas rodeados de colinas verdes en las que florecen margaritas y violetas entre otras flores silvestres.