Una escapada a Malta, la mejor forma de terminar febrero

Si se te ha escapado San Valentín sin celebrarlo con un viaje romántico, tal vez quieras aprovechar el Carnaval para disfrutar de un viaje canalla y divertido para dos o para doscientos... en familia, con amigos ¡a tu gusto!; si es así, esta noticia te interesa porque vamos a hablarte del Carnaval maltés, el famoso Il Karnival ta'Malta.

Lo primero que te va a gustar del Carnaval de Malta es Malta, es decir, el hecho de disfrutar de unas fiestas tan gamberras como son las de Carnaval en un paraíso mediterráneo como es, indudablemente, Malta; pero es que además Festivals Malta ha anunciado que, con las restricciones que todavía imponga la pandemia (que son pocas y cada vez menos), este año Malta celebrará su Carnaval por todo lo alto, lo hará con exhibiciones artísticas y fotográficas, exposiciones de disfraces y espectáculos teatrales. Las que no volverán todavía a las calles son las tradicionales carrozas de Carnaval, de ahí que se distribuyan en su lugar creaciones artísticas en diferentes lugares de Valletta.

Valletta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Cabe que lo cambiar las carrozas por creaciones artísticas no te seduzca y menos aún tener que recorrer Malta para disfrutar de ellas, cabe también que esa misma falta de carrozas te haga ver al Carnaval maltés más soso y aburrido pero nada más lejos de la realidad: del 25 al 27 de febrero en Saint James Cavalier, una espectacular fortificación convertida en centro cultural, podrás disfrutar de la obra de teatro il-Qarcilla, típica de Carnaval y por tanto divertida a rabiar.

También es de visita obligada en los últimos días de febrero el Teatro Manoel de Valletta y no solo porque sea el más antiguo del archipiélago sino porque allí se escenificará un espectáculo a través del que conocerás la historia del Carnaval en Malta: Ik Karnival fil Manoel: Kuluri u fantasija (colores y fantasía); se trata de un espectáculo fuera de lo común basado en proyecciones, juegos, canciones, danza, teatro...

Teatro Manoel de Valleta, el más antiguo del archipiélago | Imagen cortesía de Turismo de Malta

¿Visitarás Malta antes del día 25 de febrero? Hay dos eventos ligados al Carnaval de los que podrás disfrutar: la exposición de los disfraces de años anterioes y la exposición del fotógrafo alemán Frank Kirchner comisariada por Antoine Farrugia 'Through the Eyes of a Friend'.

El Carnaval de Malta es un Carnaval histórico que sigue muy vivo a pesar de la pandemia porque basa su tradición en la colaboración de los artistas locales; definitivamente terminar febrero visitando Malta es una gran idea.