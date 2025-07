Destinos en los que las lluvias pueden aguarte las vacaciones de verano

La temporada de lluvias y monzones tiene sus peligros, no por las temperaturas que siguen siendo cálidas sino porque puede suceder que, aunque solo sea a ratos o a días, el cielo caiga hecho agua sobre la tierra y sus playas y nos destroce nuestros planes de tumbarnos al sol o gozar de las olas; esa es la razón por la que hay lugares que, siendo destinos cálidos fantásticos, conviene viajar a ellos fuera de nuestro verano, porque coincide con su temporada de lluvias y monzones. ¿De qué destinos hablamos? Tailandia, la India, Vietnam, Filipinas y Costa Rica. A continuación te damos los detalles.

Bangkok, en Tailandia

Panorámica nocturna de Bangkok | Pixabay

Bangkok y también las zonas costeras del golfo y el mar de Ademán sufren de junio a octubre su temporada de monzones, las lluvias son entonces intensas y frecuentes que darán al traste con tus planes playeros. La temporada de lluvias tailandesa varía ligeramente en las diferentes zonas del país: en Bangkok y el centro de Tailandia es de mayo a octubre pero en el Golfo de Tailandia (donde podemos visitar lugares tan paradisíacos como Koh Samui o Koh Phangan) los meses duros de la temporada de lluvias son los que van de octubre a diciembre (así que si quieres viajar a Tailandia en junio o agosto ya sabes dónde ir…). Un nuevo dato a tener en cuenta: si bien en la costa del mar de Adamán, donde está Phuket, Krabi o Koh Phi Phi, sufre sus lluvias entre mayo y octubre, como Bangkok, sus meses más duros, de lluvias más torrenciales, son agosto septiembre.

Mumbai y Kerala en la India

Mumbai | Pixabay

Entre junio y septiembre la India, en particularMumbai, Kerala y las regiones costeras del país, sufre su temporada de monzones que no solo deja lluvias muy fuertes sino que también son habituales las inundaciones. La India es un país inmenso y la temporada de lluvias varía ligeramente en función de la zona que quieras visitar: en el suroeste, donde están Kerala y Mumbai, los meses más lluviosos son junio y julio aunque la temporada de lluvias se alarga hasta el mes de septiembre, en estas zonas llueve a mares; en cambio en el norte del país, donde podrás visitar lugares como Delhi, Agra, Jaipur o Varanasi, si bien la temporada de lluvias coincide en fechas con la del suroeste del país, aquí las lluvias son más esporádicas así que, aunque llueva, cabe que no se nos agüe tanto el viaje…

Vietnam

Vietnam | Pixabay

La temporada de lluvias en Vietnam comienza en mayo y, en función de la zona del país, termina hacia septiembre u octubre, es más, en el centro de Vietnam se alarga hasta diciembre; en el norte, donde podrás visitar Haoni y la famosa Bahía de Halong, los meses más duros en cuanto a lluvias son julio y agosto, con tormentas cortas pero muy intensas y con inundaciones particularmente en zonas rurales; en el centro del país llueve más de septiembre a diciembre que entre junio y agosto pero sigue sin ser la mejor época para visitar el país; en el sur de Vietnam, donde está la capital del país (Ho Chi Minh City / Saigón) y el delta del Mekong, llueve prácticamente a diario, especialmente por la tarde, cuando el día suele tornarse tormentoso.

Filipinas

Filipinas | Pixabay

Nuestro verano es en Filipinas el tiempo de tifones y lluvias intensas, algo que puede sin duda aguarnos el viaje si lo que queremos es disfrutar de las paradisíacas playas del país; la mejor época del año para visitar Filipinas es de diciembre a mayo (estación seca), de julio a octubre no es que sea temporada de lluvias, que lo es, es que se trata también de tiempo de tifones ¿las zonas que más tifones sufren? Luzón, donde está Manila, y el norte de Visayas, donde está Bohol o Borocay; otras zonas como Siargao, destino sufer por excelencia en Filipinas, llueve frecuentemente pero no de modo exagerado (aquí no hay tifones).

Costa Rica

Costa Rica | Pixabay

Tanto en las zonas de playa con en las boscosas nuestro verano coincide con la temporada de lluvias en Costa Rica y es casi seguro que verán llover, con fuerza además, por las tardes. La temporada de lluvias costarricense comienza en mayo y no termina hasta noviembre así que siempre será mejor visitar el país en nuestro invierno si lo que quieres es disfrutar de sus playas y de sus días secos, ahora bien, la ventaja de Costa Rica en su temporada de lluvias es que resulta más predecible que la de otros lugares: aquí es casi seguro que las mañanas serán soleadas y las tardes pasadas por agua (saberlo te ayudará a hacer tus planes turisteo…).