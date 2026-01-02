Algunos lugares de Europa perfectos para esquiar en enero de 2026

Podemos confirmar, sin temor a equivocarnos, que los Alpes son el destino preferido por la mayor parte de los amantes del esquí en enero y es que sus estaciones son todo un clásico invernal, además en enero suele haber mucha nieve especialmente en las estaciones ubicadas a mayor altitud. Pero vayamos a lo concreto ¿cuáles son, exactamente, los lugares más recomendamos para esquiar en Europa y en enero? La respuesta dependerá en gran medida de lo que busques y del tipo de esquiador que seas:

Courchevel, en Francia, para los amantes del turismo de lujo

Courchevel | Pixabay

Aquí la nieve y el lujo conviven en total armonía, las pistas están magníficamente cuidadas, hay tiendas de lo más sofisticado y el nivel de nieve en enero es estable; además aquí podrás disfrutar de alojamientos de lujo y de una fantástica propuesta gastronómica (alta gastronomía francesa de invierno y nieve).

Val Thorens, en Francia, el centro de esquí más alto de Europa

Val Thorens | Pixabay

Aquí el nivel de nieve en enero está garantizado y si a esto añadimos que forma parte del domino de Les 3 Vallées y cuenta con cientos de kilómetros de pistas para todos los niveles (incluso para los más inexpertos), podemos deducir que se trata de una de las mejores opciones para esquiar en Europa en enero.

Verbier, en Suiza, para esquiadores expertos y amantes del esquí fuera de pista

Verbier | Pixabay

Esta estación de esquí es particularmente famosa entre los esquiadores expertos, aquellos que buscan retos y emociones fuertes, pistas desafiantes, nieve profunda… aventura en toda regla. Además, dado que entre quienes se acercan a esta estación de esquí suelen haber no pocos esquiadores con alma de aventureros, el ambiente en la estación tras las horas de esquí suele ser muy animado.

Cervinia, en Italia, para quienes quieren esquiar con vistas

Cervinia | Pixabay

En Italia nos quedamos con Cervinia porque, aunque Cortina d’Ampezzo es también un gran destino de esquí en enero, pero este año es sede de los Juegos Olímpicos de Invierno así que, salvo que sean los juegos lo que te atrae, es mejor optar por otras estaciones menos ocupadas como la de Cervinia que además es particularmente famosa por sus largas pistas con vistas y por tener conexión directa con Zermatt, en Suiza.

Zermatt, en Suiza, para todos… (y todo el año)

Zermatt | Pixabay

Es uno de los resorts de nieve y esquí más emblemáticos de los Alpes y uno de los pocos lugares de Europa en los que se puede esquiar prácticamente todo el año; aquí han garantía de nieve en enero por su altitud y unas vistas al Matterhorn realmente inolvidables.