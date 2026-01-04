Dónde y cuándo celebrar la llegada del Año Nuevo Lunar

El Año Nuevo Lunar, Año Nuevo Chino o Festival de la Primavera llega el próximo 17 de febrero aunque las celebraciones que se organizan para festejarlo se suceden desde unos días antes y hasta unos días después de ese día 1 del año lunar.

Entre las tradiciones, fiesteras o no, alrededor de esta fecha está la de limpiar la casa al final del año para barrer todo lo malo y nunca hacerlo el primer día del año para no echar a la buena fortuna; el momento más importante de las fiestas es la cena de la Nochevieja lunar, una cena que hace que haya muchos viajes en estas fechas porque las familias suelen reunirse; además hay muchos fuegos artificiales, son particularmente famosos los de Pekín, Shanghái y Taipéi; las danzas del dragón y el león toman las calles incluso de ciudades occidentales como Londres o París y el fin de fiesta llega con el Festival de los Faroles, el más bonito de todos es el de Pingxi, en Taiwán.

Y ahora que sabes cuándo y cómo se celebra, descubramos también dónde, cuáles son los lugares del mundo en los que más y mejor se celebra el Año Nuevo Lunar.

Farolillos rojos del Año Nuevo Lunar | Pixabay

China

El Año Nuevo Lunar no es popularmente referido como Año Nuevo Chino por nada… Las celebraciones en China de este Festival de Primavera son las más grandes del mundo e incluyen tanto desfiles, danzas del dragón y del león y fuegos artificiales como reuniones familiares, decoraciones siempre en rojo e intercambio de sobres con dinero a modo de obsequio.

Vietnam

La del Año Nuevo Lunar es la fiesta más importante de Vietnam, se celebra con mercados de flores, comidas tradicionales, danza de leones y ofrendas a los ancestros que son en realidad los verdaderos protagonistas de esta fiesta.

Corea del Sur

En Corea del Sur el Año Nuevo Lunar se celebra de un modo más familiar y es que las conmemoraciones más importantes son los rituales de respeto a los ancestros, también los juegos tradicionales; además no son pocos los coreanos que en estos días sacan su hanbok, que es el traje tradicional coreano, del armario y lo visten.

Taiwan

Taiwan se convierte en una gran fiesta para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar: no faltan los fuegos artificiales ni las ferias callejeras, actividades culturales en los templos y diferentes festividades tradicionales se desarrollan no solo en el día señalado sino durante los días previos. Las celebraciones del Año Nuevo Lunar en Taiwán son particularmente famosas porque combinan la importancia de la tradición con la accesibilidad para que los visitantes del país puedan disfrutarlas tanto como los locales.