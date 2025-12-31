La tradición de las 12 uvas es española pero la hemos exportado ¿sabes a dónde?

Con 12 uvas, una por cada mes del año y conjurando todas ellas la buena suerte para el año que empieza, así empezamos en España cada año nuevo ¿crees que se trata de una tradición antiquísima? Pues no es así, no está muy claro si comenzó a finales del S.XIX o principios del S.XX pero no antes de esas fechas: hay quien dice que la tradición empezó en Madrid, donde las clases altas imitaban a los franceses brindando con uvas y champagne y las bajas se burlaban de ellas tomando las uvas en la Puerta del Sol… y hay quien dice también, y es más probable que fuera así, que fueron los viticultores allá por el año 1909 quienes, ante una excepcional cosecha de uva blanca, promovieron esta idea, la de tomar las 12 uvas para terminar e iniciar el año, como solución al excedente de uva del que disponían.

Sea como fuera se trata de una tradición tan importante y tan asentada que no solo la cumplimos casi religiosamente en España sino que incluso la hemos exportado ¿sabes en qué otros países del mundo preparan sus 12 uvas para tratar de asegurarse la buena suerte en el año que empieza? Seguro que no te sorprende saber que se trata en su mayor parte de países hispanoamericanos.

Uvas de la suerte | Imagen de Torres Cárdenas, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

México es, probablemente, el país, más allá de España, en el que esta tradición está más arraigada: como aquí, en México se comen al ritmo de las 12 campanadas y por cada uva se pide un deseo; en Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y, en menor medida, Argentina y Uruguay esta tradición tiene diferente arraigo: en algunos casos se combina con otras tradiciones y en todos los casos se practica, al menos, en familias de origen español: en Perú, por ejemplo, se guarda una uva como amuleto para el año siguiente y en Bolivia, además de las 12 uvas cada una con su deseo, se encienden velas blancas para pedir prosperidad.

¿Y más allá de España e Hispanoamérica? No es raro descubrir esta tradición, la de las 12 uvas de la buena suerte, en ciudades estadounidenses con fuerte presencia hispana como Miami, Los Ángeles o Nueva York; las uvas de la suerte han llegado incluso a un país asiático de fuerte influencia española como es Filipinas.

Y tú ¿ya tienes preparadas tus 12 uvas de la buena suerte? ¡Feliz Año Nuevo!