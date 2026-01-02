Lugares de España que florecen antes de que llegue la primavera

La primavera, con sus días más largos y más cálidos respecto al invierno, nos regala estampas naturales realmente espectaculares; tras el otoño de tonos ámbar, tostados y dorados con hojas caídas y el invierno frío cuando no cubierto de un manto blanco, llega el deshielo, el agua y el sol, una combinación que da como resultado la floración de no pocas especies vegetales, ahora bien ¿sabías que hay algunas especies que no esperan a ese momento para florecer sino que lo hacen antes? Seguro que ya estás pensando en los almendros, y piensas bien…

Sí, la floración de los almendros sucede entre enero y febrero, en función de la zona (a invierno más cálido, floración más temprana) pero hay otras especies como avellanos, ciruelos, anémonas, narcisos, camelias, margaritas, violetas y prímulas además de otras flores silvestres, que acompañan a los almendros floreciendo hacia final del invierno. ¿Dónde es posible disfrutar de esta floración temprana e invernal? Te lo contamos:

Pazo de Oca | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Galicia

Galicia florece en invierno gracias a las camelias, su floración comienza ya en diciembre pero dura hasta el mes de abril aunque es en los meses de febrero y marzo cuando luce más bella y espectacular; podrás recorrer la ruta de la camelia para descubrir esa belleza visitando lugares como el pazo de Rubianes o el de Oca entre otros.

Valle del Guadalquivir en Córdoba y Sevilla y zonas bajas de Almería y Granada

Gracias a su clima suave, suele ser Andalucía quien da el pistoletazo de salida a la floración año tras año, concretamente en el valle del Guadalquivir y en las zonas bajas de Almería y Granada, es allí y entonces cuando florecen los almendros, los avellanos, las margaritas y también las violetas además de no pocas variedades de flores silvestres.

Almendros en flor en Alicante | Imagen de FabioGag, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Murcia y Alicante

Murcia es una región particularmente famosa por su floración en primavera gracias, principalmente, a sus grandes plantaciones de árboles frutales pero esa gran floración primaveral llega precedida por la que se da en invierno, cuando florecen los almendros y las flores silvestres en los campos y las sierras bajas; algo parecido sucede en Alicante donde, además de los almendros, florecen las prímulas.

Ribera del Ebro en Aragón y Cataluña

La Ribera del Ebro, tanto en la zona aragonesa como en la catalana, florece en invierno, alrededor del mes de febrero; en Aragón, en el Bajo Aragón florecen los almendros y otros frutales de floración temprana mientras en la zona del Priorat, en Cataluña, son los almendros y los ciruelos los que adelantan la primavera.

Almendros en flor en Mallorca | Pixabay

La Tramontana en Mallorca

Hacia finales de enero y ya en febrero la Sierra de la Tramontana luce más bella que nunca gracias a la floración de los almendros, una floración que es particularmente bella en un entorno natural, el de la Tramontana, que goza de menos fama que las calas mallorquinas pero no de menos belleza.

La Alcarria, en Castilla la Mancha

La Alcarria y el Campo de Montiel, en Castilla la Mancha, deslumbran por la belleza de sus campos cuando bien entrado el mes de febrero, a veces incluso ya en marzo pero siempre antes de que llegue la primavera, florecen los almendros, las anémonas y las prímulas.

Quinta de los Molinos | Imagen cortesía de la Comunidad de Madrid

Ribera del Duero

La Ribera del Duero no solo es tierra de viñedos, bodegas y buenos vinos, también, en sus zonas bajas, es lugar de floración temprana, es decir, florece en invierno ¿y qué florece exactamente? Los sauces y las flores silvestres.

Madrid

Cerramos nuestra lista en Madrid porque si hay un lugar en España particularmente famoso por sus almendros en flor ese es, sin duda, la Quinta de los Molinos.