De enero a marzo Costa Rica es más paraíso que nunca, te contamos por qué

La temporada seca en Costa Rica luce siempre días soleados y cálidos, llueve muy poco, prácticamente nada en la costa del Pacífico y por eso en estos meses, de enero a marzo particularmente, el país vive su temporada alta en lo que al turismo se refiere, porque son estos más que los meses de nuestro verano (de junio a agosto) cuando más y mejor se puede disfruta tanto de las playas caribeñas como de las del Pacífico costarricense y también del interior del país.

Si lo que buscas es disfrutar de las paradisíacas playas de Costa Rica tu apuesta más segura será el Pacífico Norte y Central (Guanacaste y el Parque Nacional Manuel Antonio en particular) porque ahí la temporada seca es particularmente seca; no es que en el Pacífico Sur (Península de la Osa y Parque Nacional Corcovado) llueva pero aquí el clima es un poco más húmedo que en el Pacífico Norte; ¿y en cuanto a la costa caribeña? Ahí el clima es siempre un poco mas inestable, te puede sorprender un chaparrón en cualquier momento del año, ahora bien, los meses de febrero y marzo, junto a septiembre, son los más secos (en los que menos llueve); Puerto Viejo y el Parque Nacional Cahuita son los destinos más recomendados.

Volcán Poas. Costa Rica | Pixabay

Claro que Costa Rica no es solo un destino de playa, se trata de un país famoso por su biodiversidad, por una riqueza natural que se disfruta también en sus zonas de interior: El Valle Central es perfecto par los amantes del café porque allí están algunos de los cafetales más importantes de Costa Rica; La Fortuna y el Volcán Arenal (también el Poas) hacen las delicias de los amantes del senderismo y también de quienes buscan aguas termales naturales; en el Bosque Nuboso de Monteverde es posible avistar quetzales y además hay tirolinas, puentes colgantes, un destino sin duda imperdible para los amantes del turismo de aventura.

Un consejo: si quieres disfrutar de Costa Rica en su mejor momento, en los meses de febrero y marzo, deberás reservar con cierta antelación porque se trata de temporada alta turística, si prefieres abaratar un poco el viaje pero disfrutar todavía de un clima agradable, abril es todavía un buen momento.

Costa Rica | Pixabay

¿Eres de viajar a un destino fijo o prefieres aprovechar que vuelas lejos para ver cuántos más lugares mejor? Si es así ten en cuenta que para recorrer Costa Rica del Caribe al Pacífico pasando por su rico interior a placer necesitarás entre 12 y 14 días de viaje.