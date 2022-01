Destino Asia: grandes viajes que podrás descubrir en FITUR 2022

Asia es un continente inmenso e inmensamente bello al que te puedes acercar sin cruzar para ello medio mundo, solo tienes que acercarte a FITUR para descubrir la espectacularidad de los destinos más deseados del continente asiático ¿quién no ha soñado alguna vez con visitar Japón o las paradisíacas playas de Tailandia? Pero hay más opciones (la India, Filipinas, Corea...) y a continuación te presentamos algunas de ellas y te indicamos el stand de FITUR en el que podrás informarte con más detalle:

Japón

Japón no necesita presentación ¿quién no querría conocer Tokio, pasear por Kioto o subirse al tren bala? Perderse en la nieve de Sapporo, en las playas de Okinawa... Claro que Japón es mucho más que sus enclaves más conocidos y algo de todo ello podrás descubrirlo en FITUR: los 12 lugares que figuran entre los 100 mejores destinos turísticos sostenibles del mundo, Osaka Tokio y Kioto como tres de las ciudades más atractivas vas del mundo y la región de Tohoku, cuyos atractivos superan con mucho a su fama.

Corea

Corea, como Japón, es un país en el que la tradición milenaria y la modernidad más vanguardista (ligada en gran medida a la tecnología) conviven en perfecta armonía: 15 son los emplazamientos coreanos Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y, junto a las espectaculares ciudades de Seúl y Busán, las más grandes del país, son un atractivo turístico de notable interés; otras ciudades más pequeñas como Gyenogju (una auténtica ciudad museo), Andong (de referencia en la cultura confucionista) o Jenonju merecen también una visita; la naturaleza coreana es otro de los grandes atractivos del país: cuenta con 18 parques nacionales y 4 parques nacionales marinos y costeros además de campos de arroz, plantaciones de té verde y una costa llena playas paradisíacas.

No debes preocuparte por el idioma, no al menos si te defiendes en inglés, ni tampoco por los trámites para visitar el país, basta con tener el pasaporte en vigor y obtener una autorización electrónica que deberás solicitar vía web unos días antes de tu viaje.

Si todavía no te mueres por visitar Corea es porque no te hemos recordado su gastronomía o el hecho cierto que las tendencias estéticas más afamadas del mundo vienen de allí (K-Beauty).

Madhya Pradesh

Dicen que Madhya Pradesh es el corazón de la india, lo es al menos para los tigres, de hecho se suele llamar a este estado 'el estado de los tigres' ¿la razón? CAsi el 20% de la población de tigres de la India vive aquí, en algunos de los mejroes santuarios de vida salvaje de todo el país; además MP (Madhya Pradesh) cuenta con tres enclaves Patrimonio de la Humanidad: los templosd e Khajuraho, del S.X , los monumentos budista milenarios de Sanchi y las pinturas rupestres del Paleolítico en Bhimbetka.

Si eres un devoto del ecoturismo MP te va a encantar, en sus vastas extensiones de terrenos boscoso viven, además de tigres, ciervos, leopardos, jabalíes, mirlos, toros azules, cocodrilos... y el arasingha, un ciervo de los pantanos que es además símbolo de Madhya Pradesh.

Y a todo su patrimonio natural e histórico hay que añadir el gastronómico, una tradición culinaria la de Madhya Pradesh que va desde la cocina real de Bhopal hasta el stree food (comida callejera) de Indore.

Karnataka

Karnataka es un paraíso natural con un patrimonio cultural único, un destino sencillamente excepcional; 25 son los santuarios de vida salvaje de Karnataka y 5 sus parques nacionales (entre los que cabe destacar el Parque Nacional de Bandipur, el Parque Nacional de Bannerghatta y el Parque Nacional de Nagarhole).

Además de contar con un naturaleza espectacular, Karnataka es también el segundo estado de la India en lo que a monumentos protegidos se refiere ¿los de visita obligada? Las ruinas del Imperio Vijayanagara en Hampi y los monumentos de Pattadakal, ambos enclaves considerados también Patrimonio Mundial por la UNESCO; los templos rupestres de Badami y los excavados en la roca de Aihole son también de gran interés y por supuesto el monolito de Gomateshwara en Shravanabelagola (el monolito esculpido más altao del mundo).

Karnataka cuenta también con una atractiva zona de playa y con una oferta de turismo de bienestar de fama internacional (Ayurveda, Siddha, Yoga, meditación...)

Filipinas

'More fun awaits' dicen en Filipinas... y no es para menos vista su oferta de turismo gastronómico, de buceo (Filipinas es el mejor destino de buceo del mundo), paracaidismo, descenso de dunas, espeleología, sol y playa... Dicen los taurinos que no hay quinto malo y nuestra quinta propuesta de gran viaje asiático no solo no lo es sino que el de Filipinas será, probablemente, el primer stand que quieras visitar en FITUR ¿por qué? porque Turismo de Filipinas en colaboración con la línea aérea Cathay Pacific sortearán dos billetes a Manila o Cebú entre todos los visitantes del stand.

¿Qué stand?! Te preguntarás... El 6C01. En él no solo conseguirás participar en el concurso y cabe que ganar un vuelo a Filipina sino que también disfrutarás de actuaciones de coctelería acrobática y degustación de productos típicos filipinos.