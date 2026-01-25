Descubre el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, uno de los principales museos arqueológicos del mundo

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Turquía, concretamente hasta su capital. Allí nos podemos topar con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Y siendo honestos, no es para menos. Un claro ejemplo lo encontramos en el conocido como Museo de las Civilizaciones de Anatolia.

Se trata de un impresionante museo arqueológico que está situado en las estribaciones del conocido Castillo de Ankara, dentro del barrio de Atparazi. Debemos tener en cuenta que no solamente estamos ante una de las grandes joyas de esta ciudad turca, sino que también es considerado como uno de los principales museos arqueológicos del mundo.

El Museo de las Civilizaciones de Anatolia, a través de su historia

Para conocer su origen, debemos tener en cuenta la figura de Atatürk. Entre sus muchos deseos, había uno de crear un museo que recogiera los restos de las civilizaciones Hitita, Frigia y Lidia que habían sido encontrados hasta la fecha. Un sueño que acabó convirtiéndose en realidad en el año 1921, convirtiendo en museo el conjunto formado por la fortaleza Akkale del Castillo de Ankara, el templo de Augusto y los baños romanos.

Con posterioridad, y ante la necesidad que existía de aumentar el espacio expositivo, el edificio histórico de un antiguo bazar que databa del periodo otomano fue remodelado. Estas obras se llevaron a cabo entre los años 1938 y 1968, y todo bajo la estricta supervisión de uno de los arqueólogos más renombrados de la época, que no era otro que Hamit Zübeyir Koşay.

En esta construcción se ubican los espacios expositivos del museo. Por otra parte se encuentra el edificio de un antiguo caravasar, que es utilizado como sede administrativa y tiene una sala de conferencias, biblioteca, talleres y otras salas para poder realizar diversas investigaciones.

Interior del Museo de las Civilizaciones de Anatolia | Imagen de Georges Jansoone (JoJan), licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Lejos de que todo quede ahí, hay que mencionar que, en el año 1997, el Foro Europeo de Museos entregó al Museo de las Civilizaciones de Anatolia el Premio del Museo europeo del año. Es importante destacar que este galardón reconoce, cada año, a los nuevos museos que han realizado diversas innovaciones y avances en el terreno museístico, como era el caso. Pero no todo queda ahí, puesto que en 2014 también se llevó a cabo una nueva remodelación de esta construcción.

Sea como sea, lo que es un hecho es que el Museo de las Civilizaciones de Anatolia que podemos encontrar en el barro de Atparazi de Ankara se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los grandes atractivos de la ciudad. Tanto es así que cada vez son más los que ponen rumbo a la capital de Turquía para dejarse llevar por su belleza pero, sobre todo, por su encanto. ¡Estamos convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos!