Descubre La Minerva, uno de los grandes atractivos de la ciudad de Guadalajara

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a México, concretamente hasta Guadalajara. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de La Minerva. Se trata de una fuente que tiene como elemento central una estatua de esta diosa, siendo obra del escultor Joaquín Arias.

Este proyecto se llevó a cabo durante el periodo del gobernador Agustín Yáñez, quien encargó el proyecto a Julio de la Peña, reconocido arquitecto. No fue hasta 1956 cuando se inauguró. Con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad junto a la Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado o los Arcos de Guadalajara.

La Minerva de Guadalajara, a través de su historia

Para conocer su origen debemos fijarnos en la figura del gobernador Agustín Yáñez, puesto que fue él quien ordenó la construcción de un monumento conmemorativo. El proyecto, finalmente, quedó en manos del arquitecto Julio de la Peña. La estatua fue colocada después de traerla desde el lugar natal del autor en tres partes. No tardaron en llegar las críticas, puesto que aseguraban que la cara de la diosa era, en realidad, la del escultor. Incluso, aseguraban que estaba mal proporcionada.

Fue entonces cuando se vieron obligados a pedir a Pedro Medina Guzmán, el escultor, que hiciera una serie de cambios para estilizar el monumento. Él se negó en rotundo. Es más, no solamente no hizo ningún cambio a la escultura, sino que demostró que las proporciones de la estatua eran correctas. Con el paso del tiempo, La Minerva pasó a convertirse en un icono representativo de la ciudad mexicana.

La Minerva, Guadalajara, en México | Imagen de Tyrv, licencia: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Hasta tal punto que acabó siendo lugar de reunión para festejar diversos triunfos, bien sean políticos o deportivos, especialmente si hablamos del Club Deportivo Guadalajara o de la Selección Nacional de Fútbol de México. Es más, también es utilizada para la realización de diversos eventos públicos, como es el caso de exhibiciones o conciertos. En la actualidad, La Minerva es considerada patrimonio cultural de Jalisco.

La Minerva de Guadalajara, a través de sus características

Estamos ante una fuente circular con un diámetro aproximado de 74 metros. En el centro de la misma está la estatua de la diosa, que mide 8 metros. Se trata de una figura femenina de pie, aunque con la pierna derecha ligeramente atrasada y el tronco algo girado, con la firme intención de dar la impresión de movimiento.

Cabe destacar que la diosa está envuelta en una túnica de dos piezas, ceñida a la cintura. Sobre sus hombros y cubriendo su pecho lleva la égida y en su cabeza lleva un casco de guerra con cresta, de estilo romano. En su mano derecha encontramos una lanza larga, ligeramente más alta que la altura de la cresta del casco, mientras que en la izquierda sostiene un escudo redondo en cuyo centro aparece el gorgoneion.

No podemos dejar de mencionar que La Minerva está de pie, prácticamente en el centro de un círculo que forma la fuente, flanqueado por dos largos muros ligeramente más bajos que el pedestal. En ellos podemos leer dos inscripciones: “JUSTICIA, SABIDURÍA Y FORTALEZA CUSTODIAN ESTA LEAL CIUDAD” y “A LA GLORIA DE GUADALAJARA”.