Lo que no te puedes perder de Menorca en invierno

Menorca es un paraíso terrenal, una pequeña isla mediterránea famosa por sus calas, sus senderos, su gastronomía… y también por ser el lugar de España en el que primero amanece, ahora bien, enero es el mes más frío y lluvioso del año en Menorca aunque las temperaturas mínimas no bajan de los 8 grados por la noche y durante el día pueden llegar hasta los 15; en febrero el clima es parecido pero los días son más largos y las lluvias menos intensas; y en marzo se va el invierno y llega la primavera, el clima se suaviza sobre todo las mínimas (que suben), llueve algo pero menos que los meses anteriores y la naturaleza empieza a vestirse de primavera.

¿La gran ventaja de visitar Menorca en estos primeros meses del año? Que te ahorras las masificaciones propias del verano, también de la primavera e incluso del otoño ¿inconvenientes? La temperatura del mar, que ronda los 15 grados en el primer trimestre del año. Y si no es el mar menorquín en sus calas lo que más puedes disfrutar en Menorca en invierno ¿qué hace que la isla sea un estupendo destino de invierno? Eso es lo que vamos a contarte a continuación:

Lithica | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

La Fortaleza de Isabel II o Fortaleza de la Mola

Este antiguo complejo militar, ubicado en la bocana de la ría del puerto de Mahón, es un lugar perfecto para ver amanecer en enero (si te animas a madrugar porque es ahí donde empieza a amanecer en España) pero también para recorrer sus galerías subterráneas y llegar hasta sus acantilados a cualquier hora del día.

El Barranco d’Algendar

Es el barranco más espectacular de Menorca y, en invierno, se tiñe de un bello color verdoso; se trata de un barranco que va de Ferreries a la famosa Cala Galdana cuya belleza es particularmente notable en invierno, en el mes de febrero, por el eco del ruido del agua en la piedra que le da forma. Lo cierto es que con sus 7 kilómetros de largo y sus paredes verticales que alcanzan en algunos puntos los 80 metros de altura, este barranco es todo un espectáculo.

Lithica y el laberinto de piedra

Son las antiguas canteras de la isla y en marzo, cuando el invierno se va y viene la primavera, sorprenden no solo por su laberinto mineral sino también por sus jardines botánicos; no es un lugar natural sino obra de la mano del hombre pero eso no le resta belleza, más bien al contrario, además al visitarlo estarás recorriendo el lugar del que se extraía la piedra con la que se construían después las casas menorquinas.

Naveta des Tudons | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

¿Más lugares a visitar en Menorca en invierno? La Naveta des Tudons y la necrópolis de cala Morell; Ciutadella y sus calles señoriales, muy tranquilas en invierno; y el Camí de Cavalls, especialmente si visitas la isla hacia finales del invierno, ya en el mes de marzo.