Casa Harewood: ¿sabías que la princesa María vivió (y murió) en esta edificación?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Reino Unido, donde podemos encontrar una de las mansiones más grandes y suntuosas del país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la Casa Harewood, famosa por su colección privada de pintura y artes decorativas. Está situada en Harewood, cerca de Leeds.

La mansión fue erigida entre los años 1759 y 1771 para la familia Lascelles tras haber amasado una gran fortuna en el Caribe a través de posesiones de haciendas, así como préstamos a plantadores y comercio de esclavos. Lo que es un hecho es que su evolución, que ha estado marcada por alianzas familiares, arquitectura de prestigio e intensa actividad pública, refleja gran parte de la historia social británica desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

La Casa Harewood, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que surgió de la unión de dos propiedades vecinas: por un lado la asociada al Castillo de Harewood y, por otro lado, la vinculada a Gawthorpe Hall. Las dos quedaron integradas cuando los Wentworth de Gawthorpe compraron las tierras colindantes a la familia Ryther. Después de pasar por varias manos, entre las que se encontraba el comerciante Sir John Cutler, la finca fue adquirida en 1721 por la familia Lascelles.

El auge económico de esta familia estuvo estrechamente ligada a las plantaciones en las Indias Occidentales. Estos beneficios hicieron posible que Henry Lascelles pudiese comprar la propiedad. Su hijo, Edwin Lascelles, primer barón de Harewood, fue el que impulsó la construcción de la mansión actual, que se desarrolló entre los años 1759 y 1771.

El diseño inicial fue obra del reconocido arquitecto John Carr, una de las grandes figuras del neoclasicismo británico, mientras que los interiores fueron obra de Robert Adam. Es más, cabe destacar que también introdujo una serie de sutiles cambios en el exterior de este edificio. Durante el siglo XIX, esta Casa Harewood experimentó un gran número de transformaciones.

De hecho, en la década de 1840, Henry Lascelles, tercer conde de Harewood, encargó a Sir Charles Barry una ampliación con la firme intención de dar cabida a su numerosa familia. Fue entonces cuando se añadieron plantas a las alas laterales, rediseñando los jardines con parterres formales y terrazas. Esto hizo posible que se reforzase ese carácter monumental de la construcción.

Interior de la Casa Harewood | Imagen de Michael D Beckwith, licencia de dominio público CC0, via Wikimedia Commons

Eso sí, no fue hasta el siglo XX cuando Harewood se consideró como una residencia de gran relevancia a nivel nacional. Y todo porque, en 1922, Henry Lascelles se casó con la princesa María, hija de Jorge V. De hecho, en el año 1929, el matrimonio se estableció en esta Casa Harewood de forma definitiva.

Es importante tener en cuenta que, durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción fue utilizada como hospital de convalecencia. Tras el conflicto, se procedió a una etapa de apertura al público, pero también de una amplia actividad cultural y musical. No podemos dejar de mencionar que la princesa María falleció en esta construcción en 1965.

En la actualidad, la Casa Harewood continúa siendo hogar de la familia Lascelles. Es más, esta construcción se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las grandes atracciones turísticas de Inglaterra, puesto que combina a la perfección su legado histórico con jardines impresionantes, exposiciones de arte y una programación cultural envidiable.