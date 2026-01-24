Así es la Sirena de Powiśle, uno de los pocos monumentos polacos que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Polonia, donde podemos encontrar un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Un claro ejemplo es, precisamente, la Sirena de Powiśle, situada junto al río Vístula y al lado del puente Świetokrzyski. Se trata del último monumento en Varsovia que fue erigido antes de la Segunda Guerra Mundial. Además, está realizado en bronce e, incluyendo el pedestal, cuenta con una altura aproximada de cuatro metros y medio.

En cuanto a la Sirena, debemos tener en cuenta que está en un pedestal de arenisca rodeado por fuentes. Por si fuera poco, está situada en paralelo a la corriente del río. Su mano derecha está levantada y porta una espada mientras que, en la izquierda, porta un escudo abombado en el que aparece un águila con corona, así como la inscripción ‘Varsovia’.

La Sirena de Powiśle, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la idea del monumento fue iniciativa de Stefan Starzyński, Presidente de Varsovia, en 1936. Para ello, se convocó un concurso que, finalmente, ganó Ludwika Nitschowa. En este primer proyecto, proponía una escultura de unos 20 metros, de cristal verde, y que estuviese situada en un pilar en pleno río. Todo ello mientras unos focos dentro del monumento la iluminarían por la noche. Es más, este monumento podría llegar a indicar el nivel del agua del río. A pesar de los esfuerzos, por motivos económicos, se optó por una opción mucho más económica: que la escultura estuviese en un pedestal y rodeada de peces y gaviotas.

Fue entonces cuando Ludwika Nitschowa, cuyo taller estaba en una sala de calderas fuera de servicio en la Estación de Filtros, comenzó a trabajar en esta sirena, que tenía la cara de Krystyna Krahelska, una poeta y estudiante de la Universidad de Varsovia. En 1937, la artista terminó su proyecto y lo presentó en el Primer Salón Nacional de Escultura. No recibió buenas críticas, pero lo cierto es que a los habitantes de Varsovia les fascinó.

Sirena de Powiśle | Imagen de Dixi at Polish Wikipedia., licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

El año siguiente se procedió a su fundición y, a finales de junio de 1939, fue inaugurada por el presidente Stefan Starzyński en una ceremonia modesta, debido a la complicada situación política que atravesaba el país por aquel entonces. Es importante destacar que la Sirena es uno de los pocos monumentos de Varsovia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial sin apenas deterioro.

Eso sí, en 1949, se tuvieron que rellenar 35 agujeros de bala y se limpió en profundidad, sin necesidad de quitar el monumento del pedestal. Años más tarde, concretamente en 1966, también se renovaron tanto el pedestal como la fuente. En los años 80 se produjo una renovación total, en la que la Sirena fue limpiada en profundidad de la suciedad y la corrosión. Eso sí, la fuente se desmontó al no haber suficiente agua en los tubos para poder llenar la balsa que había.

No podemos dejar de mencionar que, en noviembre de 2006, se colocó junto a esta Sirena una placa que conmemora el acto de entrega a Varsovia de la Orden Plateada Virtuti Militari. Además, la ciudad fue condecorada por su defensa durante la invasión de Polonia que se produjo en 1939. Es importante hacer hincapié que, durante el tiempo en el que se llevó a cabo la construcción de la estación de metro, esta placa se trasladó al parque de Rydz-Śmigły. Por lo tanto, si estás pensando en visitar esta ciudad polaca, no dejes pasar la oportunidad de conocer a su espectacular Sirena.