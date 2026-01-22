Sleep Tourism: El fenómeno mundial para descansar al máximo durante las vacaciones

Existen muchas modas en el turismo: desde los buddymoon hasta las conocidas diacaciones. Sin embargo, hay muy pocas que aboguen por el descanso por encima de la adrenalina. Que dejen de lado aquello de aprovechar cada minuto con actividades frenéticas para apostar por las horas de descanso.

Esto es precisamente lo que hace el Sleep Tourism: una moda que pretende corregir la falta de sueño. Según estudios recientes, hasta el 48% de los españoles adultos no tiene buena calidad de sueño, algo que también afecta a un 25% de la población infantil. Por tanto, no es extraño que muchas personas busquen subsanar dicha situación en cuanto disponen de días libres.

Hoteles para aprender a dormir | Pixabay

Ahora bien, el Sleep Tourism va mucho más allá de echarse en una cama y cerrar los ojos. No basta con tener un buen lecho, algo que la mayoría de los hoteles ofrecen (o deberían ofrecer) a sus huéspedes. Se trata más bien de un conjunto de experiencias que incentivan la paz mental, la desconexión y el buen dormir.

Cada pequeño detalle importa, bien sea la temperatura del lugar, la luz en la habitación, camas con somieres de última generación o, por supuesto, el textil más agradable. Todo ello sin dejar de lado actividades como la aromaterapia, los programas de sueño impartidos por profesionales o los spas para relajarse durante horas.

La oferta hotelera en España que responde a esta moda sigue creciendo año tras año y suele encontrarse en entornos rurales, donde el caos de la ciudad queda como un lejano compañero de vida que toca olvidar. Son espacios que incentivan la espiritualidad y presentan servicios clave para calmar la ansiedad.

Acampar en Suecia | Visit Sweden

Sin embargo, si hay un lugar que se alza como la cuna de esta tendencia, ese es Suecia. Allí destacan las cabañas en plena naturaleza, rodeadas por enormes bosques o imponentes lagos. Son rincones donde nada importa más que cuidarse a uno mismo, sustituyendo el ruido por el silencio y el estrés por la tranquilidad.

Así pues, por mucho que las vacaciones sean el momento perfecto para descubrir el mundo, no olvides que el descanso es un elemento central en tu bienestar. Y, si en tu rutina te es imposible dormir como toca, quizás sumarse al Sleep Tourism sea el paso que necesitas para disfrutar en plenitud de tu día a día.