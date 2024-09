Descubre Hammamet: Qué hacer y ver en este destino tunecino

Hammamet se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los destinos turísticos de Túnez que más llama la atención. Y siendo honestos, no es para menos. Esta ciudad, una de las más turísticas del norte del país, está ubicada a unos 60 kilómetros de la capital y se puede llegar hasta ella por autopista.

Si hay algo por lo que llama poderosamente la atención a los turistas es porque mantiene ese encanto de medina medieval árabe, con sus callejuelas y laberintos. Por lo tanto, si estás pensando en visitar Hammamet y dejarte llevar por su historia, su cultura y su impresionante olor a jazmín, te contamos algunos lugares imprescindibles para conocer.

La medina de Hammamet

Hammamet. Túnez | Imagen de Calips en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Fuerte de Hammamet

Gran Mezquita de Hammamet

Jardín La Sirène

Hammamet. Túnez | Imagen de Marc Ryckaert (MJJR) en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Las playas de Hammamet

Es, indudablemente, lo más importante que tienes que visitar en la ciudad. Se trata de una medina medieval fortificada con una impresionante muralla que la protege, de forma directa, del mar. En su interior, entre esas características callejuelas, encontrarás casonas tradicionales, tiendas de artesanía y curiosas plazas que no te dejarán indiferente. ¡Es verdaderamente precioso!Dentro de esa medina encontrarás este fuerte, que se edificó en el siglo IX para defender la ciudad de los constantes ataques enemigos, sobre todo de saqueadores y piratas. En la actualidad, desde este mismo punto, encontramos unas impresionantes vistas panorámicas tanto de la medina como del mar. Este Fuerte fuey se convirtió, también, en residencia del gobernador. A lo largo de los siglos, ha sido restaurado en numerosas ocasiones.En el centro de la preciosa medina de la ciudad tunecina encontramos una de sus grandes joyas, que no es otra que. La escuela coránica está anexa y, a diferencia de otras mezquitas, no puede ser visitada por turistas. Al lado de esta Gran Mezquita podrás encontrar los conocidos Hammam. Los hay tanto públicos como privados (variosofrecen esta opción a sus clientes).. Es la preferida por los habitantes de la ciudad y se ha convertido en una auténtica seña de identidad. Hay una leyenda muy curiosa sobre la llegada del jazmín a esta zona. Y es que aquellos moriscos que fueron expulsados de Al-Ándalus y que se trasladaron a este lugar trajeron consigo esa preciada flor. Es por eso que la encontrarás en diferentes zonas de la medina, tanto en casas como en calles, pero también en este. Muchos son los que pasean por aquí en busca de tranquilidad pero, sobre todo, para disfrutar de los atardeceres que se divisan desde este lugar.Son, sin duda, uno de sus grandes atractivos. Sus playas, que destacan por su arena fina y sus aguas transparentes, han hecho posible que cada vez sean más los turistas europeos que decidan disfrutar de unas. Cada vez son más los que optan por dejarse llevar por la oportunidad de conocer estas, a la par que idílicas.

Por lo tanto, si estás pensando en viajar a un destino sorprendente, fuera de Europa y que todavía no está tan saturado en cuanto a turistas se refiere, puede que Hammamet sea la opción perfecta para ti. Si al final te decides a poner rumbo a esta ciudad tunecina, no olvides seguir al pie de la letra nuestros imprescindibles. ¡Estamos convencidos de que te fascinará!