Consejos esenciales para tu escapada a Túnez

Eso es precisamente lo que vamos a contarte, vamos a darte algunas recomendaciones para que tu viaje sea perfecto, para que sea de verdad un viaje de escándalo de esos en los que disfrutas al máximo de tu destino y es que Túnez es un destino que nos ofrece una y mil maneras de gozarlo a placer. Para empezar, solo necesitas tener el pasaporte en regla y con una validez superior a 6 meses para poner rumbo a Túnez.

Lo primero: ¿cuál es la mejor época del año para viajar a Túnez?

Empezaremos por confirmarte algo que seguro sabes: no hay época mala para visitar Túnez; además en la actualidad es un país seguro de modo que no tendrás que limitarte a moverte por las zonas estrictamente turísticas sino que podrás disfrutar de las rutas que te muestran el país de norte a sur: desde las playas de Hammamet o Sousse hasta la puerta del Sahara en Douz pasando por el lago salado, las casas cueva de Matmata y más lugares imperdibles.

Ahora bien, aunque no hay época mala para visitar Túnez ¿cuál es la mejor? Si quieres visitar el país con tiempo cálido tendrás que hacerlo entre abril y octubre, desde la primavera hasta entrado el otoño.

Sidi Bou Said, Túnez | Pixabay

¿Puedes viajar por tu cuenta?

La respuesta es sí, Túnez es un país seguro y no necesitas llevar contratado un viaje completo con todos los traslados y rutas por el país, puedes hacerlo y sin duda es probablemente lo más cómodo pero si prefieres moverte por tu cuenta también podrás hacerlo utilizando los autobuses y trenes o medios de transporte más privados como los taxis y las furgonetas.

Más allá de lo seguro que sea o no viajar a Túnez, que lo es, nuestra recomendación es que no escatimes en un buen seguro de viaje para que cualquier imprevisto que pueda surgir en el viaje se quede más en susto que en disgusto y se solvente de modo rápido.

El Sahara en Túnez | Pixabay

¿Puedes pagar con tarjeta o con el móvil? ¿Y en euros?

Sí y no: en los grandes establecimientos (cadenas hoteleras, franquicias de restauración o grandes tiendas…) podrás pagar con tarjeta pero no en las tiendas locales y no digamos ya en los diferentes zocos del país; en cuanto a la moneda, es verdad que en algunos lugares podrás pagar con euros pero no siempre es posible, cambiar ya sea en el aeropuerto o en alguna oficina bancaria euros a dinares tunecinos es una opción más que recomendable.

Para lo que deberás prepararte es para regatear, no importa que no sepas árabe, incluso importa poco si el inglés no es lo tuyo (en Túnez el francés te será de más ayuda), lo esencial a la hora de comprar es que sepas regatear.

Escenario cinematográfico de Star Wars en Túnez | Pixabay

¿Qué no puedes dejar de ver en Túnez?

La respuesta a esta pregunta tiene que ser, por fuerza, flexible y es que dependerá de cuántos días estés en el país que puedas disfrutar de casi todos sus lugares imperdibles ¿cómo elegir con cuáles quedarte y a cuáles renunciar? Eso dependerá, en gran medida, de tus gustos o intereses:

Si eres un amante de la historia Cartago y sus temas, el Djem y su coliseo y Kairouan con una de las cuatro mezquitas más importantes del Islam, son visitas imperdibles; ¿lo tuyo es el cine? Túnez cuenta con grandes localizaciones cinematográficas que no querrás perderte; ¿playas? En el norte y también en la isla de Djerba; pueblos con encanto: por encima y por debajo de todos los demás, Sidi Bou Said; lugares naturales imperdibles: el desierto (¿sabías que el Sahara ocupa casi el 40% del territorio de Túnez?), el lago salado… Y por supuesto Túnez, la capital con su espectacular zoco.