Cristo de la Concordia de Bolivia: ¿sabías que es más alto que el Cristo Redentor de Río de Janeiro?

Viajamos hasta Cochabamba, en Bolivia, para conocer todos los detalles sobre uno de los monumentos más importantes no solamente de la ciudad, sino también del país. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al Cristo de la Concordia. Se trata de una estatua monumental de Jesucristo que está situada en el cerro de San Pedro, a una altura de 265 metros sobre la ciudad.

La estatua mide poco más de 34 metros de altura y está situada en un pedestal de aproximadamente 6 metros. En total, el Cristo de la Concordia tiene una altura de unos 40 metros. Es importante destacar que la estatua es ligeramente más pequeña que la del Cristo Rey de Swiebodzin (36 metros) y es más alta que la del Cristo Rey que podemos encontrar en Cali (28 metros) y la del Cristo Redentor de Río de Janeiro (30 metros).

Cristo de la Concordia de Cochabamba, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que esta estatua fue realizada por escultores y arquitectos cochabambinos, como son los hermanos César y Walter Terrazas Pardo. La dirección de obras, así como su construcción, fue realizada por el arquitecto Mario Moscoso Villanueva, y se llevó a cabo en recuerdo a la visita que realizó el Papa Juan Pablo II a la ciudad de Cochabamba en 1988.

Es importante destacar que esta impresionante obra se llevó a cabo por iniciativa de Lucio López, dirigente obrero fabril. Se inició a mediados de julio de 1987 y concluyó el 20 de noviembre de 1994. Esta imponente y gigantesca imagen, con los brazos extendidos, representa a la perfección la protección del Cristo de la Concordia sobre Cochabamba, pero también la hospitalidad que tanto caracteriza a los habitantes de esta ciudad.

Cristo de la Concordia de Bolivia | Imagen de JH PLATA, cineasta, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

No podemos dejar de mencionar que, en el año 2019, se llevó a cabo un mantenimiento del monumento a través de hidrolavado, así como reparación de fisuras y grietas. Pero no todo queda ahí, puesto que también se procedió a la impermeabilización de la escultura con capas de pintura acrílica en el exterior.

Hay que mencionar que una de las grandes curiosidades que esconde este Cristo de la Concordia que encontramos en Cochabamba es que la imagen cuenta con unas escaleras en su interior. Por ellas, se puede acceder a la parte más alta, hasta llegar a los brazos. Es más, desde diferentes agujeros que sirven como ventanas, se pueden tener diferentes (e impresionantes) vistas del valle, así como de la ciudad boliviana.

Por si fuera poco, hay que saber que al Cristo de la Concordia se puede llegar caminando a pie por las gradas, que tienen aproximadamente 1400 escalones, o mediante un teleférico. También existe la opción de llegar hasta ese punto a través de transporte público, como es el caso de autobuses o, incluso, taxis. Así pues, si estás pensando en poner rumbo a esta zona, no dejes pasar la oportunidad de dejarte llevar por el encanto de este imponente monumento.