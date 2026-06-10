Verano Joven 2026: ¿cuándo entra en vigor y cuándo estarán disponibles los descuentos?

Este mismo martes 9 de junio el Consejo de Ministros aprobaba el Verano Joven 2026, la iniciativa más esperada de la temporada estival que permitirá a los jóvenes entre 18 y 30 años viajar con descuentos de hasta el 90% en trenes y autobuses entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Pero... ¿cuándo entra en vigor el Verano Joven 2026 y cuándo estarán disponibles los descuentos? Pues aunque El Consejo de Ministros ya ha aprobado el real decreto-ley de esta iniciativa, lo cierto es que las inscripciones todavía no están habilitadas en la web del Ministerio de Transportes y aparece el mensaje "inscripciones próximamente". Por lo que entendemos, que tardarán unos días en estar disponible.

Chico joven viajando en tren | iStock

Cómo se pide el Verano Joven 2026

Para ser beneficiario debes registrarte, al menos, 24 horas antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad.

Tras el registro, obtendrás un código, personal e intransferible, que se debe proporcionar a la empresa operadora a la hora de adquirir el billete para el descuento. Las empresas pondrán en marcha la venta de los billetes con descuentos a medida que vayan adaptando sus sistemas.

Requisitos del Verano Joven 2026

Haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive.

Tener nacionalidad española.

Extranjeros con residencia legal en España.

Los descuentos del Verano Joven 2026

El Verano Joven 2026 incluye los siguientes descuentos: